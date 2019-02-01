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      В Украине будут бороться с очередями в женские туалеты на государственном уровне

      6 Читати новину українською
      В Украине хотят изменить ГСН относительно общественных заведений
      В Украине хотят изменить ГСН относительно общественных заведений / phys.org

      Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства намерено уменьшить очереди в женские туалеты.

      Заместитель министра Минрегионстроя Лев Парцхаладзе написал на своей странице в Facebook, что бороться с этим явлением будут с помощью увеличения женских кабинок в сравнении с количеством мужских в общественных местах и госучреждениях.

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      Соответствующие изменения планируют внести в Государственные строительные нормы и таким образом обязать владельцев и арендаторов самостоятельно увеличивать количество уборных.

      Что такое Государственные строительные нормы?
      Это обязательные к выполнению нормативные акты. Их используют при проектировании и реконструкции зданий, кварталов, микрорайонов в соответствии с их назначением. Официальный издатель большинства строительных нормативов Украины – Минрегионстрой.

      Однако стоит отметить, что, к сожалению, в Украине не всегда придерживаются этих норм.

      Парцхаладзе пояснил: по данным исследований, для посещения уборных женщинам требуется на 50% больше времени, чем мужчинам.

      Постоянные очереди, на вокзале, в кафе или театре, всюду. Именно поэтому мы решили проанализировать международный опыт и попытаться решить эту проблему,
      – рассказал чиновник.

      В Минрегионстрое уверены, что благодаря такому решению пропускная способность женских туалетов вырастет вдвое.

      Теги: Новости Украины ГСН Минрегион Новости недвижимости Новости недвижимости Украины
      Источник: 24 Канал
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