В Украине будут бороться с очередями в женские туалеты на государственном уровне

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства намерено уменьшить очереди в женские туалеты.

Заместитель министра Минрегионстроя Лев Парцхаладзе написал на своей странице в Facebook, что бороться с этим явлением будут с помощью увеличения женских кабинок в сравнении с количеством мужских в общественных местах и госучреждениях.

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Соответствующие изменения планируют внести в Государственные строительные нормы и таким образом обязать владельцев и арендаторов самостоятельно увеличивать количество уборных.

Что такое Государственные строительные нормы?

Это обязательные к выполнению нормативные акты. Их используют при проектировании и реконструкции зданий, кварталов, микрорайонов в соответствии с их назначением. Официальный издатель большинства строительных нормативов Украины – Минрегионстрой.

Однако стоит отметить, что, к сожалению, в Украине не всегда придерживаются этих норм.

Парцхаладзе пояснил: по данным исследований, для посещения уборных женщинам требуется на 50% больше времени, чем мужчинам.

Постоянные очереди, на вокзале, в кафе или театре, всюду. Именно поэтому мы решили проанализировать международный опыт и попытаться решить эту проблему,

– рассказал чиновник.

В Минрегионстрое уверены, что благодаря такому решению пропускная способность женских туалетов вырастет вдвое.