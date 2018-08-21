В Украине будут действовать европейские требования к теплоизоляции зданий

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины вводит в государственных строительных нормах (ГСН) европейские требования к теплоизоляции фасадов зданий.

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

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Отмечается, что благодаря новым требованиям украинцы смогут экономить до 15 процентов тепловой энергии на ресурсах ежегодно. Соответствующие нормы содержатся в проекте новых ГСН.

Сегодня для большинства стран Европы и мира сбережение энергозатрат является правилом. В Украине это только начинают внедрять. Думаю, что с появлением таких норм этот процесс активизируется больше,

– говорится в сообщении.

Лев Парцхаладзе добавил, что современная фасадная теплоизоляция продлит жизнь нынешним домам еще на 15 – 20 процентов, то есть в среднем до 20 лет.

Нормы распространяются на проектирование конструкций внешних стен с фасадной теплоизоляцией жилых, общественных и промышленных зданий и сооружений при новом строительстве, реконструкции и капитального ремонта (термомодернизации). Обновленные ГСН разработаны Государственным научно-исследовательским институтом строительных конструкций и будут приняты в ближайшее время.