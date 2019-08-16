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      В Украине будут курсировать дополнительные поезда ко Дню Независимости

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      В Украине будут курсировать дополнительные поезда ко Дню Независимости
      В Украине будут курсировать дополнительные поезда ко Дню Независимости / Коллаж 24 канала

      "Укрзализныця" увеличила количество поездов для пассажиров ко Дню Независимости Украины. Украинцы смогут купить билеты на четыре дополнительных поезда.

      В пресс-службе "Укрзализныци" сообщили, что дополнительные поезда будут курсировать во Львов, Харьков и Сумы.

      К слову – На День Независимости в Киеве пройдет два шествия: программа интересных мероприятий

      Рейсы будут осуществлять с 23 по 27 августа.

      В железнодорожных кассах или на сайте "Укрзализныци" уже можно приобрести билеты на такие поезда:

      №755/756 Киев – Львов будет курсировать 23, 26 августа из Львова и 24, 27 августа из Киева.

      №205 Покровск – Харьков совершит рейсы 24 и 26 августа в обоих направлениях.

      №237 Киев – Днепр будет курсировать туда и в обратном направлении 23 и 26 августа.

      № 779/780 Сумы – Винница будет курсировать туда и обратно 23 и 26 августа.

      Когда и почему празднуют День Независимости Украины?День Независимости – это государственный праздник Украины. Отмечают его ежегодно 24 августа.

      Впервые День Независимости Украины отметили 16 июля 1991 года – в годовщину принятия Декларации о государственном суверенитете Украины Верховной Радой УССР. Позже эту дату перенесли на 24 августа, ведь именно в этот день 1991 года Верховная Рада УССР приняла Акт провозглашения независимости Украины. Окончательно День независимости Украины был подтвержден на Всеукраинском референдуме 1 декабря 1991 года.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Укрзализниця Новости Харькова Сумы Новости Львова Новости Киева День Независимости
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