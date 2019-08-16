В Украине будут курсировать дополнительные поезда ко Дню Независимости

"Укрзализныця" увеличила количество поездов для пассажиров ко Дню Независимости Украины. Украинцы смогут купить билеты на четыре дополнительных поезда.

В пресс-службе "Укрзализныци" сообщили, что дополнительные поезда будут курсировать во Львов, Харьков и Сумы.

К слову – На День Независимости в Киеве пройдет два шествия: программа интересных мероприятий

Рейсы будут осуществлять с 23 по 27 августа.

В железнодорожных кассах или на сайте "Укрзализныци" уже можно приобрести билеты на такие поезда:

№755/756 Киев – Львов будет курсировать 23, 26 августа из Львова и 24, 27 августа из Киева.



№205 Покровск – Харьков совершит рейсы 24 и 26 августа в обоих направлениях.



№237 Киев – Днепр будет курсировать туда и в обратном направлении 23 и 26 августа.



№ 779/780 Сумы – Винница будет курсировать туда и обратно 23 и 26 августа.

Когда и почему празднуют День Независимости Украины?День Независимости – это государственный праздник Украины. Отмечают его ежегодно 24 августа.



Впервые День Независимости Украины отметили 16 июля 1991 года – в годовщину принятия Декларации о государственном суверенитете Украины Верховной Радой УССР. Позже эту дату перенесли на 24 августа, ведь именно в этот день 1991 года Верховная Рада УССР приняла Акт провозглашения независимости Украины. Окончательно День независимости Украины был подтвержден на Всеукраинском референдуме 1 декабря 1991 года.