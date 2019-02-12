В Украине будут проводить ремонт и техническое обслуживание самолетов Boeing

Государственное предприятие "Завод 410 гражданской авиации" уже начало освоения услуг по ремонту и техническому обслуживанию авиационной техники.

Портал Ukrainian Military Pages сообщил, что уже в ближайшее время завод сможет самостоятельно выполнять работы по обслуживанию самолетов марки Boeing.

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В рамках сотрудничества с компанией Boeing силами предприятия и с привлечением инвесторов завод будет производить обслуживание и покраску самолетов семейства Boeing-737.

Сегодня на территории предприятия находятся два самолета Boeing 737-500, на которых выполняются работы по техническому обслуживанию и покраске,

– говорится в сообщении.

После завершения этапа подготовки специалистов и сертификации производства, предприятие значительно расширит свои возможности.

Еще в августе 2017 предприятие объявило о запланированных объемах технического обслуживания в 5 самолетов Boeing-737 в год с постепенным увеличением к 2024 году до 40 самолетов в год.

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Здесь важно отметить, что после принятия Кабинетом Министров Украины решения об ускорении реформирования авиационного кластера "Укроборонпром", концерн провел корпоратизацию предприятия "Завод 410 гражданской авиации".

В рамках этих мероприятий был осуществлен переход к современным западным системам управления предприятиями, путем их реорганизации в публичные акционерные общества, 100 процентов акций которых принадлежит государству.