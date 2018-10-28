В Украине будут следить за качеством отопления

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг впервые вводит мониторинг показателей качества в сфере теплоснабжения.

Об этом говорится на сайте ведомства.

Читайте также: Повышение цены на газ в Украине в три этапа: Регуляторная служба не согласовала решение правительства

Это позволит отслеживать качество теплоснабжения по трем направлениям: непрерывность теплоснабжения, качество теплоносителя и коммерческое качество предоставления услуг.

После этого НКРЕКП будет информировать потребителей и все заинтересованные стороны по показателям качества после и в перспективе учитывать эти показатели при установлении тарифов.

Напомним, 19 октября Кабмин сообщил, что принял решение о повышении цены на газ для бытовых потребителей. С 1 ноября 1000 кубометров газа будет стоить 8550 гривен вместо 6900.