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В Украине действуют новые правила проверки производителей пищевых продуктов: что они означают

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Новые правила проверки производителей продуктов
Новые правила проверки производителей продуктов / 24 Канал

Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей начала работу по новым правилам проверки качества пищевых продуктов, которые должны обеспечить здоровую конкуренцию и преодолеть коррупцию.

Об этом говорится в сюжете экономического еженедельника "Перша Шпальта".

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Для бизнеса нет ничего страшнее, чем визит Держпродспоживслужби, санэпидемстанции и различных инспекторов. Предприниматели заблаговременно вносят в свой бюджет постоянные расходы на взятки,
– отмечается в сюжете.

Однако такая практика может остаться в прошлом, поскольку в апреле этого года в Украине вступил в силу Закон "О новой системе проверки качества и безопасности пищевых продуктов".

Отныне Держпродспоживслужба без дополнительного предупреждения и с обязательной видеофиксацией инспектора может посетить кафе, ресторан, супермаркет или производство с целью проведения проверки. Штрафные санкции в случае выявления нарушений могут достигать до 70 тысяч гривен.

Смотрите видео о новых правилах проверки производителей пищевых продуктов:

"Сейчас практически во всех странах мира работает система управления безопасностью пищевых продуктов HACCP. Законодательство Европейского союза, США, Канады, Японии, Новой Зеландии и многих других стран требуют надежной защиты потребителей от опасностей, которые может повлечь пищевая продукция. Теперь в этом списке будет Украина", – упоминается в сюжете.

С 20 сентября 2018 года начнется проверка крупных предприятий, а с 20 сентября 2019 года начнут инспектировать малые производства. Все рестораны, кафе и другие предприятия, работающие с пищей должны зарегистрировать свои мощности. Это можно сделать онлайн, их также будет проверять Держпродспоживслужба.

У нас есть год, чтобы подготовиться к этому, документально закрепить каждый процесс приготовления блюда,
– сказал Михаил Носалик, юрист компании Global Law.

Согласно новым правилам, проверки станут более прозрачными, а правила более понятными.

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Новые правила проверки качества пищевых продуктов могут лишь изменить ситуацию в Украине в целом и в бизнесе в частности, поэтому и конкуренция может стать здоровой и коррупция невозможной.

Что такое система HACCP?Это первый международный стандарт, на основании которого можно внедрить и сертифицировать систему менеджмента безопасности пищевой продукции. В нем рассмотрены вопросы информирования, управления системой и контроль рисков. Стандарт НАССР позволяет организациям, которые создают цепь поставок, внедрить и сертифицировать систему менеджмента безопасности пищевых продуктов. К таким организациям относятся производители кормов и сырья, производители готовых пищевых продуктов, транспортные и складские организации, предприятия торговли и общественного питания, производители оборудования, упаковочных материалов, моющих средств. Система НАССР является научно обоснованной, что позволяет гарантировать производство безопасной продукции путем идентификации и контроля опасных факторов.

Теги: Новости Украины Законопроект Законодательство Бизнес
Источник: 24 Канал
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