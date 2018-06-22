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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

В Украине День скорби и чествования памяти жертв войны

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Ровно 77 лет назад, в четыре часа утра, немецкая авиация начала бомбить Киев. В пятницу, 22 июня, в столичном парке Славы почтили память жертв Великой Отечественной войны в Украине.

Об этом в эфире 24 канала рассказала корреспондент Марина Молька.

По ее словам около 30 человек пришли почтить память жертв войны. Среди них были и представители Киевского городского совета. В парк пришли дети войны, которые помнят, как она началась.

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Некоторые в то время были в Киеве, и помнят, как упали первые бомбы, в основном на военные объекты – завод Большевик, авиационный завод, военные училища.

 
Теги: Новости Украины СССР История Новости Киева война
Источник: 24 канал
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