В Украине День скорби и чествования памяти жертв войны

В Украине День скорби и чествования памяти жертв войны57 Читати новину українською
Ровно 77 лет назад, в четыре часа утра, немецкая авиация начала бомбить Киев. В пятницу, 22 июня, в столичном парке Славы почтили память жертв Великой Отечественной войны в Украине.
Об этом в эфире 24 канала рассказала корреспондент Марина Молька.
По ее словам около 30 человек пришли почтить память жертв войны. Среди них были и представители Киевского городского совета. В парк пришли дети войны, которые помнят, как она началась.
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Некоторые в то время были в Киеве, и помнят, как упали первые бомбы, в основном на военные объекты – завод Большевик, авиационный завод, военные училища.
Источник: 24 канал
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