В Украине День скорби и чествования памяти жертв войны

Ровно 77 лет назад, в четыре часа утра, немецкая авиация начала бомбить Киев. В пятницу, 22 июня, в столичном парке Славы почтили память жертв Великой Отечественной войны в Украине.

Об этом в эфире 24 канала рассказала корреспондент Марина Молька.

По ее словам около 30 человек пришли почтить память жертв войны. Среди них были и представители Киевского городского совета. В парк пришли дети войны, которые помнят, как она началась.

Читайте также: 22 июня в Украине чествуют память жертв Второй мировой войны

Некоторые в то время были в Киеве, и помнят, как упали первые бомбы, в основном на военные объекты – завод Большевик, авиационный завод, военные училища.