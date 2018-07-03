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В Украине доля IT-специалистов топ-уровня вдвое выше, чем в других странах

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Украинские ИТ-специалисты очень квалифицированные
Украинские ИТ-специалисты очень квалифицированные / DEV Challenge12

В Украине формируется новая категория специалистов, которая входит в 1% лучших талантов мирового IT-сообщества, отобранных компанией Crossover. По данным компании на сегодня в 130 странах работает примерно 5 000 таких профессионалов. В среднем на каждую из стран приходится 24 сотрудника уровня Architect и выше. В Украине доля категории Chief Architect вдвое выше, чем в других странах.

Во время пресс-конференции DEV Challenge12 генеральный менеджер Crossover Кирилл Бяло сообщил о новой категории IT-специалистов, которая за последние полгода резко возросла в Украине. Сегодня доля Chief Architect (разработчик с 8+ годами опыта) выросла до 40% от числа всех сотрудников из Украины, работающих в компании. Зарплата специалистов такого уровня составляет 100 000 долларов в год. Сейчас также открытыми являются вакансии на 200 000 долларов в год и более. В Украине есть уже два сотрудника такого уровня.

В Crossover таких людей называют world citizens. Коллеги могут сказать: "У него уровень IT-бог". Ребята справляются с вызовами, которые обычным коллективам разработчиков не под силу. Из них мы формируем мультинациональные IT-команды, которые выполняют, на первый взгляд, невозможные задачи в кратчайшие сроки. Украинцы отличаются амбициозностью и целеустремленностью, высоким уровнем технических скиллов,
– рассказал Кирилл Бяло.

Он добавил, что во время DEV Challenge12 участники проходили Crossover crash test. Обычно в мире успешно его проходят 5% из кандидатов. Во время чемпионата 50% украинских разработчиков, принимавших участие в процессе тестирования, успешно его прошли.

Для формирования международных распределенных команд, которые способны создавать продукты для компаний из списка Fortune 1000, Crossover отбирает 1% лучших специалистов по всему миру, которые ищут высокооплачиваемую работу с максимально сложными задачами. Организуя деятельность транснациональных команд, компания опирается на концепцию cloud wages. Она позволяет работать 100% удаленно и получать достойную зарплату независимо от места проживания и условий локальных рынков. Компания Crossover является частью венчурного фонда ESW Capital и имеет эксклюзивное право нанимать людей в более чем 80 компаний в сфере SaaS Enterprise (среди них JIVE, GFI, Aurea, Kayako, Optiva), принадлежащих ESW Capital. Конечными клиентами и пользователями продуктов ESW Capital являются компании: Daimler, Ford, IBM, JPMorgan Chase, Paypal, Disney и другие.

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Теги: Новости Украины Рынок труда Информационные технологии Бизнес
Источник: 24 канал
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