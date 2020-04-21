В Украине ежедневно появляется 6 тысяч безработных
Количество зарегистрированных в Украине безработных за прошедшую неделю, с 13 по 17 апреля, выросло с 29,9 тысячи человек – до 411 тысяч.
В целом с начала карантина в Украине (с 12 марта по 17 апреля) статус безработного получили 101,5 тысячи человек, сообщили в Госслужбе занятости агентству Интерфакс-Украина.
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В среднем за день количество новых зарегистрированных безработных в Украине увеличивалась на 6 тысяч человек.
Как получить пособие по безработице во время карантина
- Нужно заполнить два заявления – о предоставлении статуса безработного и назначения пособия по безработице. Их можно отправить на электронную почту центра занятости или же отнести в центр и положить в ящик для корреспонденции.
- Впоследствии карьерный советник свяжется с вами для уточнения информации.
- Важно знать, что во время карантина выплата помощи происходит без личного посещения центра.
- Кроме того, во время карантина статус безработного предоставляется сразу же после подачи заявления.
- Заметим, что на период карантина минимальный размер пособия на случай безработицы вырос с 650 гривен до 1 тысячи гривен.
Какие профессии во время карантина наиболее востребованы на рынке труда
- в сфере сельского и лесного хозяйства;
- в сфере торговли и предоставления услуг, которые пока не являются запрещенными;
- в сфере логистики;
- в сфере здравоохранения и предоставления социальной помощи;
- в сфере обеспечения правопорядка.
Влияние карантина на финансы украинцев / Инфографика 24 канала
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