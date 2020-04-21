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      В Украине ежедневно появляется 6 тысяч безработных

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      В Украине ежедневно регистрируют 6 тысяч безработных во время карантина / comments.ua/ua

      Количество зарегистрированных в Украине безработных за прошедшую неделю, с 13 по 17 апреля, выросло с 29,9 тысячи человек – до 411 тысяч.

      В целом с начала карантина в Украине (с 12 марта по 17 апреля) статус безработного получили 101,5 тысячи человек, сообщили в Госслужбе занятости агентству Интерфакс-Украина.

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      В среднем за день количество новых зарегистрированных безработных в Украине увеличивалась на 6 тысяч человек.

      Как получить пособие по безработице во время карантина

      • Нужно заполнить два заявления – о предоставлении статуса безработного и назначения пособия по безработице. Их можно отправить на электронную почту центра занятости или же отнести в центр и положить в ящик для корреспонденции.
      • Впоследствии карьерный советник свяжется с вами для уточнения информации.
      • Важно знать, что во время карантина выплата помощи происходит без личного посещения центра.
      • Кроме того, во время карантина статус безработного предоставляется сразу же после подачи заявления.
      • Заметим, что на период карантина минимальный размер пособия на случай безработицы вырос с 650 гривен до 1 тысячи гривен.

      Какие профессии во время карантина наиболее востребованы на рынке труда

      • в сфере сельского и лесного хозяйства;
      • в сфере торговли и предоставления услуг, которые пока не являются запрещенными;
      • в сфере логистики;
      • в сфере здравоохранения и предоставления социальной помощи;
      • в сфере обеспечения правопорядка.


      Влияние карантина на финансы украинцев / Инфографика 24 канала

      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Карантин в Украине 2020 Новости Украины Безработица Статистика Работа
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