В Украине ежедневно появляется 6 тысяч безработных

Количество зарегистрированных в Украине безработных за прошедшую неделю, с 13 по 17 апреля, выросло с 29,9 тысячи человек – до 411 тысяч.

В целом с начала карантина в Украине (с 12 марта по 17 апреля) статус безработного получили 101,5 тысячи человек, сообщили в Госслужбе занятости агентству Интерфакс-Украина.

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В среднем за день количество новых зарегистрированных безработных в Украине увеличивалась на 6 тысяч человек.

Как получить пособие по безработице во время карантина

Нужно заполнить два заявления – о предоставлении статуса безработного и назначения пособия по безработице. Их можно отправить на электронную почту центра занятости или же отнести в центр и положить в ящик для корреспонденции.

Впоследствии карьерный советник свяжется с вами для уточнения информации.

Важно знать, что во время карантина выплата помощи происходит без личного посещения центра.

Кроме того, во время карантина статус безработного предоставляется сразу же после подачи заявления.

Заметим, что на период карантина минимальный размер пособия на случай безработицы вырос с 650 гривен до 1 тысячи гривен.

Какие профессии во время карантина наиболее востребованы на рынке труда

в сфере сельского и лесного хозяйства;

в сфере торговли и предоставления услуг, которые пока не являются запрещенными;

в сфере логистики;

в сфере здравоохранения и предоставления социальной помощи;

в сфере обеспечения правопорядка.



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