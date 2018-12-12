В Украине готовят новые запреты курения

Депутаты Верховной Рады Украины готовят новые ограничения для курильщиков, они прописаны в зарегистрированных в Верховной Раде законопроектах.

Согласно законопроекту штрафы за курение в общественном месте вырастут с 170 гривен до 340 гривен.

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Будет и меньше мест для курения. Сейчас закон позволяет курить в помещениях, если там есть вентиляция и урна для окурков. Такие места оборудуют на предприятиях, в гостиницах и вокзалах. Депутаты хотят запретить их в любом месте, где есть четыре стены и потолок. Это означает, курить запретят на застекленных балконах, террасах кафе и ресторанов.

Сами сигареты уберут с прилавков. Упаковки и макеты сигарет нельзя будет размещать на витринах киосков и прилавках магазинов. Дети не должны видеть сигареты, считают авторы проекта.

Также законопроект № 2820 предлагает:

увеличить размер изображения о вреде курения до 65% пачки, а рисунки-предупреждения менять ежегодно;

запретить табачные изделия с ароматизаторами и вкусами;



урегулировать продажу и маркировку электронных сигарет;



обязать производителя электронных сигарет отчитываться Министерству здравоохранения о составе жидкостей для электронных сигарет и компонентах, которые выделяются с дымом;

полностью запретить рекламу сигарет в интернете;

указывать состав всех компонентов.



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