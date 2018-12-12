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      В Украине готовят новые запреты курения

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      Запрет курения в Украине
      Запрет курения в Украине / Фото из соцсетей

      Депутаты Верховной Рады Украины готовят новые ограничения для курильщиков, они прописаны в зарегистрированных в Верховной Раде законопроектах.

      Согласно законопроекту штрафы за курение в общественном месте вырастут с 170 гривен до 340 гривен.

      Читайте также: В Киеве штрафы за курение могут достичь десятков тысяч гривен

      Будет и меньше мест для курения. Сейчас закон позволяет курить в помещениях, если там есть вентиляция и урна для окурков. Такие места оборудуют на предприятиях, в гостиницах и вокзалах. Депутаты хотят запретить их в любом месте, где есть четыре стены и потолок. Это означает, курить запретят на застекленных балконах, террасах кафе и ресторанов.

      via GIPHY

      Сами сигареты уберут с прилавков. Упаковки и макеты сигарет нельзя будет размещать на витринах киосков и прилавках магазинов. Дети не должны видеть сигареты, считают авторы проекта.

      Также законопроект № 2820 предлагает:

      • увеличить размер изображения о вреде курения до 65% пачки, а рисунки-предупреждения менять ежегодно;
      • запретить табачные изделия с ароматизаторами и вкусами;
      • урегулировать продажу и маркировку электронных сигарет;
      • обязать производителя электронных сигарет отчитываться Министерству здравоохранения о составе жидкостей для электронных сигарет и компонентах, которые выделяются с дымом;
      • полностью запретить рекламу сигарет в интернете;
      • указывать состав всех компонентов.

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      Теги: Новости Украины Здоровье Законодательство Верховная Рада Штрафы Запрет курения
      Источник: Здоровье 24
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