В Украине готовят новые запреты курения
Депутаты Верховной Рады Украины готовят новые ограничения для курильщиков, они прописаны в зарегистрированных в Верховной Раде законопроектах.
Согласно законопроекту штрафы за курение в общественном месте вырастут с 170 гривен до 340 гривен.
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Будет и меньше мест для курения. Сейчас закон позволяет курить в помещениях, если там есть вентиляция и урна для окурков. Такие места оборудуют на предприятиях, в гостиницах и вокзалах. Депутаты хотят запретить их в любом месте, где есть четыре стены и потолок. Это означает, курить запретят на застекленных балконах, террасах кафе и ресторанов.
Сами сигареты уберут с прилавков. Упаковки и макеты сигарет нельзя будет размещать на витринах киосков и прилавках магазинов. Дети не должны видеть сигареты, считают авторы проекта.
Также законопроект № 2820 предлагает:
- увеличить размер изображения о вреде курения до 65% пачки, а рисунки-предупреждения менять ежегодно;
- запретить табачные изделия с ароматизаторами и вкусами;
- урегулировать продажу и маркировку электронных сигарет;
- обязать производителя электронных сигарет отчитываться Министерству здравоохранения о составе жидкостей для электронных сигарет и компонентах, которые выделяются с дымом;
- полностью запретить рекламу сигарет в интернете;
- указывать состав всех компонентов.
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