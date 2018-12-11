В Украине готовят огромные штрафы для пешеходов-нарушителей

В Украине могут существенно увеличить сумму штрафов за нарушение правил дорожного движения пешеходами. Это позволит значительно снизить количество дорожно-транспортных происшествий, уверяют специалисты.

Размер штрафа будет зависеть от места, где совершено нарушение.

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Например, если пешеход не по правилам пытался преодолеть дорогу в 3-4 полосы, то штраф должен составлять несколько тысяч, а не 51 гривну как сейчас.

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В Украине изменится порядок проверки автомобильных страхововок. В Украину не будут впускать водителей без страхового полиса "Зеленая карта", – сообщили в Госпогранслужбе.

Узнать о нарушениях правил дорожного движения можно будет онлайн. В Украине вступил в действие закон об информировании владельцев авто о совершенных нарушениях, в том числе и правил стоянки, остановки и парковки.

На всех въездах и выездах Киева построят паркинги для перехвата автомобильного транспорта. Каждый из паркингов будет рассчитан в среднем на 200 машин, – сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры столичной администрации.