В Украине готовят законодательные изменения относительно интернета
Министерство экономического развития и торговли Украины хочет регламентировать скорость интернета, а именно – установить минимальную его скорость в 30 мегабит в секунду, если для развития инфраструктуры привлекаются государственные средства.
Об этом на своей странице в Facebook написал министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубов.
"Меняем законодательство, а точнее целый ряд нормативных актов, чтобы провести мониторинг состояния развития широкополосного доступа в интернет в Украине, юридически закрепить, что скорость интернета не может быть меньше 30 Мбит/сек, если для развития инфраструктуры привлекаются государственные средства, стимулировать привлечение частных инвестиций в развитие широкополосного интернета, особенно для учреждений образования, здравоохранения, социальной инфраструктуры", – говорится в заметке министра.
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Кубов также рассказал об обмене опытом с другими странами и поиск путей кооперации и сотрудничества, в частности со странами-членами ЕС, Южной Кореей, Японией и другими.
"Например, Израиль. Там недавно говорил о кибербезопасности, цифровой повестке дня для Украины и нашу работу по развитию цифровой экономики", – добавил глава Минэкономразвития.
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