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В Украине хакеры блокировали страницы в Instagram за выкуп

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Киберполиция разоблачила похитителей аккаунтов социальных сетей
Киберполиция разоблачила похитителей аккаунтов социальных сетей / 5 канал

За восстановление доступа к аккаунтам преступники вымогали деньги у владельцев профилей. Стоимость страниц они оценивали суммами от 15 до 30 тысяч гривен в криптовалюте.

Об этом говорится на сайте Национальной полиции Украины.

С помощью вредоносных программ преступники получали незаконный доступ к электронным почтовым ящикам, которые были связаны с аккаунтами жертв. Для этого на почту владельцев аккаунтов соцсети "Instagram" они рассылали письма, которые были инфицированы этими программами. Все эти письма были замаскированы под якобы официальные сообщения службы поддержки социальной сети.

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После получения доступа к страницам, злоумышленники вносили изменения в регистрационные данные, чем блокировали доступ настоящим владельцам. За возвращение доступа они требовали от 10 до 30 тысяч гривен в криптовалюте. В качестве жертв выбирались страницы, количество подписчиков которых было больше 15 тысяч пользователей.

Таким образом злоумышленники завладели страницами свыше тысячи человек, включая иностранцев.

Правоохранители провели санкционированные обыски по месту жительства одного из участников группы. В ходе обыска полицейские изъяли компьютерную технику, которая уже направлена на проведение всех необходимых экспертиз.

За нарушение начато уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч.2 ст.361 (Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) и ч.3 ст.190 (Мошенничество). Злоумышленникам грозит до восьми лет лишения свободы.

Теги: Новости Украины Полиция Кибербезопасность хакеры
Источник: 24 Канал
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