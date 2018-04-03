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В Украине хотят существенно повысить штрафы за сжигание листвы: названа сумма

157 Читати новину українською
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

Министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак заявил, что Минэкологии выступает за существенное повышение штрафов за выжигание растительности. Соответствующий законопроект уже передан на согласование в Минюст.

Об этом Остап Семерак написал на своей странице в Facebook.

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"Я приветствую и поддерживаю все толоки по очистке страны от мусора и призываю проводить эти уборки цивилизованно. Между тем еще не успел полностью сойти снег, как получаем тревожные сообщения из регионов о фактах пожаров в экосистемах", – отметил Остап Семерак.

Министр отмечает, что сейчас штраф за такое преступление перед природой составляет от 170 до 340 грн.

Вряд ли это серьезно может пугать поджигателей. Минприроды выступает за существенное повышение штрафов за выжигание растительности. Законопроект относительно усиления ответственности за выжигание растительности уже передан на согласование в Минюст,
– сообщил министр.

В Министерстве экологии предлагают такие изменения в штрафовании "поджигателей":

– за самовольное выжигание растительности или ее остатков налагать штрафы от 3 060 до 6 120 грн (от 180 до 360 необлагаемых минимумов доходов граждан);

– за те же действия, совершенные в пределах территории и объектов природно-заповедного фонда и в зоне отчуждения, размер штрафа для граждан может достигать свыше 12 тыс грн (от 360 до 720 необлагаемых минимумов доходов граждан), а для юридических и должностных лиц свыше 20 тыс. грн (от 1200 до 1800 необлагаемых минимумов доходов граждан).

Теги: Новости Украины Штрафы Экология
Источник: 24 Канал
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