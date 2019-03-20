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      В Украине и на Западе объяснили, почему "Укрзализныце" невыгодно поднимать тарифы

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      Железнодорожные грузовые перевозки
      Железнодорожные грузовые перевозки / neolit.ua

      Решение "Укрзализныци" поднять тарифы на грузоперевозки способствует уходу ее клиентов и выбору для перевозки грузов автомобильного транспорта.

      Об этом говорится в материале "Апострофа".

      По данным Украинского института будущего, за последние 5 лет объемы перевозки грузов "Укрзализныцей" упали на более чем 100 млн тонн, или почти на 25%. Связано это, конечно же, с российской агрессией и потерей контроля над рядом предприятий, так и железнодорожными путями. Однако не только. По мнению экспертов, грузоотправители уходят от "Укрзализныци" во многом именно из-за высокого и необоснованного роста тарифов. Получается замкнутый круг – подняли тарифы, доходы уменьшились, а, чтобы компенсировать – опять подняли тарифы.

      "Я уверен, что такое решение (о повышении тарифов – ред.) не является стратегически правильным с точки зрения самой "Укрзализныци". Ведь смотрите: тарифы в очередной раз поднимают, а что происходит с объемами промышленных перевозок? Они стагнируют и даже уменьшаются. Таким образом, искусственно повышая тарифы, "Укрзализныця" способствует тому, что производители ищут альтернативу, в том числе – выбирают для перевозок грузов автомобильный транспорт. Проще говоря, в долгосрочной перспективе это ведет к потерям самой "Укрзализныци", – отметил в комментарии "Апострофу" глава Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной политики и предпринимательства, заместитель Лидера РПЛ по экономической политике Виктор Галасюк.

      Так же думают и в Европейской бизнес-ассоциации.

      "Только в 2018 году АО "Укрзализныця" перевезла на 18 млн тонн меньше, чем в 2017. В то же время, объем перевозок автомобильным транспортом увеличился. То есть дальнейшее увеличение расходов на железнодорожные перевозки будет автоматически уменьшать объемы перевозок ж/д транспортом и объем доходов АО "Укрзализныця", что, вместе с убыточностью пассажирских перевозок будет требовать постоянного повышения ж/д тарифов для покрытия расходов и дефицита оборотных средств", – отмечают в Ассоциации.

      "Понятно, что поднять тарифы – это самое простое решение. К сожалению, это далеко не новый подход. Мы видим, что подобный подход используется и в других сферах, например, в газовой. Но это механизм, который в долгосрочной перспективе как раз ослабляет, а не усиливает экономику. Кроме того, такое повышение создает агрессивную среду внутри страны и дает фору иностранным производителям, которые являются конкурентами отечественных производителей. Это неправильная политика", – считает Виктор Галасюк.

      blog_ava
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      Теги: Укрзализниця
      Источник: 24 Канал
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