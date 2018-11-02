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      В Украине и РФ запретили прокат фильма о перевороте в России и третьей мировой

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      "Охотник-убийца"
      "Охотник-убийца" / Фото из открытых источников

      В Украине и России запретили голливудский боевик "Охотник-убийца" с оскароносной Гэри Олдман и известным актером Джерардом Батлером в главных ролях.

      А все из-за сюжета фильма.

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      По сценарию, в России произошел переворот. Тамошний министр обороны предал президента и захватил его в плен. Назревает третья мировая и капитан американской подводной лодки, которого играет красавчик-Батлер, пытается спасти мир.

      В России прикрылись тем, что фильм не получил прокатного удостоверения из-за плохого качества изображения. Хотя, российские эксперты убеждены, что власть просто боится допускать даже вымышленную вероятность того, что Путина можно свергнуть.

      У нас же, в Украине, фильма в кинотеатрах вы не увидите, потому, что его фрагменты демонстрируют мощь армии страны-агрессора. А это – запрещено законом о кинематографе.

      Трейлер фильма "Охотник-убийца"

       

      Теги: Новости Украины Украина – Россия Кино Новости России Голливуд
      Источник: 24 канал
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