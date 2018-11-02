В Украине и РФ запретили прокат фильма о перевороте в России и третьей мировой

В Украине и России запретили голливудский боевик "Охотник-убийца" с оскароносной Гэри Олдман и известным актером Джерардом Батлером в главных ролях.

А все из-за сюжета фильма.

Читайте также: В Украине начали экранизацию известного романа Шкляра "Залишенець. Чорний ворон": фото съемок

По сценарию, в России произошел переворот. Тамошний министр обороны предал президента и захватил его в плен. Назревает третья мировая и капитан американской подводной лодки, которого играет красавчик-Батлер, пытается спасти мир.

В России прикрылись тем, что фильм не получил прокатного удостоверения из-за плохого качества изображения. Хотя, российские эксперты убеждены, что власть просто боится допускать даже вымышленную вероятность того, что Путина можно свергнуть.

У нас же, в Украине, фильма в кинотеатрах вы не увидите, потому, что его фрагменты демонстрируют мощь армии страны-агрессора. А это – запрещено законом о кинематографе.

Трейлер фильма "Охотник-убийца"