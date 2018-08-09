В Украине идет война, а наша политическая элита не может объединиться, – Кучма о власти

Второй президент Украины Леонид Кучма заявил о неспособности украинских политиков объединиться ради решения конфликта на Донбассе, несмотря на то, что эта проблема является первоочередной для государства.

Такое заявление Кучма сделал в интервью телеканалу ICTV по случаю своего 80-летнего юбилея, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я никак не могу понять – когда в стране идет война, а наша политическая элита не может объединиться для решения этой проблемы, которая является главной. А президентские, парламентские выборы, это уже потом", – сказал Кучма.

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Он также выразил мнение, что приоритетной задачей правительства должно быть также поиск путей улучшения экономики страны.

Надо ежедневно заниматься экономикой, надо посмотреть, что у нас есть и куда мы идем ... главная продукция, которую мы поставляем в Европу – это мед и сырье. А нам необходимо иметь конкретные рынки сбыта продукции, которую мы хотим производить. И это задача правительства – находить прорывные направления, где мы можем показать, что Украина является высокотехнологическим государством, обладающим достаточным количеством специалистов,

– отметил второй президент Украины.

Кроме того, он заявил об отсутствии среди украинцев веры в способность действующей власти решить проблемы Украины.

К слову, недавно третий президент Украины Виктор Ющенко заявил, что наибольшей политической проблемой страны и нации является слабая идентичность, национальное единство и остатки "совкового".