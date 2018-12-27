В Украине из-за непогоды перенесли матч чемпионата
Матч чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари-матч между "Кременчугом" и "Динамо" перенесли из-за непогоды.
Как говорится на сайте УХЛ, причиной стало решение Укравтодора о закрытии въезда в Полтавскую область с 14:00 26 октября по причине сложных погодных условий и заторов на трассе Киев – Харьков.
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Игра, которая должна была состояться 27 декабря, перенесена на 17 февраля 2019 года.
Таким образом, следующие матчи чемпионата УХЛ состоятся 29 декабря. В этот день в 13:00 "Днепр" сыграет с "Ледяными Волками", а "Белый Барс" в то же время начнет игру против МХК "Динамо". В свою очередь, в 17:00 "Донбасс" проведет центральный матч тура против "Кременчуга".
Источник: 24 Канал
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