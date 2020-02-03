В Украине издали первый доступный кредит по программе "5-7-9%": кому и на что

С 1 февраля 2020 года в Украине начала действовать программа доступного кредитования для малого и среднего бизнеса. Уже через два дня государственный "Укргазбанк" заявил, что выдал первый доступный кредит.

Кредитный договор на 1,5 миллиона гривен был подписан с молодым предпринимателем из Винницы, сообщает "Укргазбанк" в своем фейсбуке. Интересно: Кабмин принял постановление для старта программы доступных кредитов бизнеса: условия кредитования Полученные кредитные деньги по программе "5-7-9%" предприниматель планирует потратить на развитие собственного бизнеса. В частности, на закупку нового оборудования. Благодарим за доверие, которое позволило нам первыми открыть окно возможностей для украинского бизнеса,

– отметили в банке. Как работает программа доступного кредитования: Сумма кредита – до 1,5 миллиона гривен на 5 лет. Ставки такие: 5% для действующего или нового бизнеса, который создаст не менее 2 рабочих мест;

7% – для нового бизнеса или такого, что уже действует и имеет выручку до 25 миллионов гривен, который не создает новые рабочие места. Но если Вы нанимаете нового работника, за каждого ставка будет снижаться на 0,5%;

9% – для тех, кто уже работает, имеет выручку от 25 до 50 миллионов и хочет расширить собственное дело.

Как получить доступный кредит от государства / инфографика 24 канала