В Украине издали первый доступный кредит по программе "5-7-9%": кому и на что
С 1 февраля 2020 года в Украине начала действовать программа доступного кредитования для малого и среднего бизнеса. Уже через два дня государственный "Укргазбанк" заявил, что выдал первый доступный кредит.
Кредитный договор на 1,5 миллиона гривен был подписан с молодым предпринимателем из Винницы, сообщает "Укргазбанк" в своем фейсбуке.
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Полученные кредитные деньги по программе "5-7-9%" предприниматель планирует потратить на развитие собственного бизнеса. В частности, на закупку нового оборудования.
Благодарим за доверие, которое позволило нам первыми открыть окно возможностей для украинского бизнеса,
– отметили в банке.
Как работает программа доступного кредитования:
Сумма кредита – до 1,5 миллиона гривен на 5 лет.
Ставки такие:
- 5% для действующего или нового бизнеса, который создаст не менее 2 рабочих мест;
- 7% – для нового бизнеса или такого, что уже действует и имеет выручку до 25 миллионов гривен, который не создает новые рабочие места. Но если Вы нанимаете нового работника, за каждого ставка будет снижаться на 0,5%;
- 9% – для тех, кто уже работает, имеет выручку от 25 до 50 миллионов и хочет расширить собственное дело.
Как получить доступный кредит от государства / инфографика 24 канала