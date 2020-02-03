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      В Украине издали первый доступный кредит по программе "5-7-9%": кому и на что

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      "Укргазбанк" выдал первый кредит по новой программе "5-7-9%" / shutterstock.com

      С 1 февраля 2020 года в Украине начала действовать программа доступного кредитования для малого и среднего бизнеса. Уже через два дня государственный "Укргазбанк" заявил, что выдал первый доступный кредит.

      Кредитный договор на 1,5 миллиона гривен был подписан с молодым предпринимателем из Винницы, сообщает "Укргазбанк" в своем фейсбуке.

      Интересно: Кабмин принял постановление для старта программы доступных кредитов бизнеса: условия кредитования

      Полученные кредитные деньги по программе "5-7-9%" предприниматель планирует потратить на развитие собственного бизнеса. В частности, на закупку нового оборудования.

      Благодарим за доверие, которое позволило нам первыми открыть окно возможностей для украинского бизнеса,
      – отметили в банке.

      Как работает программа доступного кредитования:

      Сумма кредита – до 1,5 миллиона гривен на 5 лет.

      Ставки такие:

      • 5% для действующего или нового бизнеса, который создаст не менее 2 рабочих мест;
      • 7% – для нового бизнеса или такого, что уже действует и имеет выручку до 25 миллионов гривен, который не создает новые рабочие места. Но если Вы нанимаете нового работника, за каждого ставка будет снижаться на 0,5%;
      • 9% – для тех, кто уже работает, имеет выручку от 25 до 50 миллионов и хочет расширить собственное дело.

      доступні кредити для бізнесу, програма 5-7-9%
      Как получить доступный кредит от государства / инфографика 24 канала

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Винница Бизнес Кредит Банки Новости Украины
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