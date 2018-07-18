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Телеканал новостей 24 Новости Медицина

В Украине изменится система закупок медизделий с 2019 года

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В Украине изменится система закупок медизделий с 2019 года
В Украине изменится система закупок медизделий с 2019 года / perkinelmer.com

Заместитель министра здравоохранения Роман Илык сообщил, что изменится после подписания меморандума о сотрудничестве между Министерством здравоохранения и GMDN Agency.

Об этом он заявил на брифинге Минздрава Украины и Минэкономразвития относительно внедрения в Украине GMDN.

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С 2019 года медицинские учреждения Украины начнут закупать медизделия из международного классификатора GMDN (Global Medical Device Nomenclature).

"Международная база медицинских изделий содержит около миллиона позиций. Для имплементации такого количества наименований будет нужно время. Поэтому мы сначала выделяем минимум 30 тысяч самых необходимых, приоритетных", – информирует Роман Илык.

В Україні зміниться система закупівлі медвиробів з 2019 року
В Украине изменится система закупок медизделий с 2019 года

Эти медицинские изделия планируют ввести с 2019 года, остальные – будут вводить в течение года.

Завершить наполнение всех позиций классификатора планируют до конца следующего года.

Что такое международная номенклатура медицинских изделий GMDN?

Это масштабная база данных, которая содержит информацию о всей продукции, относящейся к категории медизделий. Каждое медизделие в системе имеет короткий поисковый код из пяти цифр, конкретное название и детальное описание: свойства, назначение и технические характеристики.

GMDN-классификатор используется в более чем 70 странах мира, в том числе во всех европейских странах и США.

К слову, в Украине наложили временный и постоянный запрет на применение и реализацию известного препарата "Кальций-Д3 Никомед Форте" для профилактики и лечения дефицита кальция и витамина D.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье Медицина Лекарства Министерство здравоохранения Украины
Источник: 24 Канал
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