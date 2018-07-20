В Украине изымают лекарства, имеющие опасные примеси: список

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками продолжает устанавливать запреты на лекарства, содержащие опасный порошок.

Об этом сообщает Гослекслужба.

Читайте также: Гослекслужба отменила запрет на популярное средство

Запрет на порошок (субстанция) в пакетах полиэтиленовых "Валсартан" установили 13 июля. Причиной стали примеси, которые обнаружили в порошке и классифицируются как возможный канцероген (вещества, способствующие образованию и развитию раковых заболеваний).



После чего Гослекслужба запретила "Ванатекс Комби" и "Ванатекс", содержащие примеси.



19 июля под запрет попало сразу четыре препарата – "Сакорд" и "Сакорд Н", "Комбисарт" и "Комбисарт Н".



Гослекслужба 19 июля запретила также таблетки – "Тиара Дуо", "Тиара Трио" украинского производства ЗАО "Фармацевтическая фирма "Дарница". В этот список вошли также "Дифорс", "Диокор" и "Диокор Соло", которые изготавливаются ООО "Фарма Старт" в Украине. Извлекают те серии, которые содержат порошок (субстанция) "Валсартан".



Список лекарств, имеющих опасные примеси



Под постоянный запрет попал раствор для инъекций "Хумира" серии 78303ХН05 производства Еббви Биотекнолоджи ГмбХ, Германия. Причиной этого решения стали предварительно наполненные одноразовые шприцы раствором на территории Украины, которые были изготовлены для Турции.



В Украине запретили раствор для инъекций "Хумира"

Напомним, что в Украине установили временный запрет на применение и реализацию таблеток "Энтеросгель ЕкстраКапс" для лечения отравлений и вывода токсинов из организма.



Под запрет также попали леденцы "Стрепсилс с ментолом и эвкалиптом" серии DG546.