В Украине легче найти хороший кофе, чем в Европе, – эксперт

Сейчас в Украине кофейная культура вышла на новый, значительно качественный уровень. Об этом в интервью 24 каналу рассказал соучредитель бренда Veterano Coffee Владимир Шевченко.

По его словам, сейчас в Украине кофейная культура вышла на шикарный уровень. "Мы настолько крутые, что обычные клиенты этого даже не осознают. Потребитель кофе у нас уже тоже развился очень круто", – пояснил Шевченко.

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Когда я варился в этой теме в 2013-2014 годах, люди только переходили от кофе "3в1" и начинали понимать, чем растворимый кофе отличается от зернового. Когда я вернулся со службы – люди начали разбираться в сортах кофе. Сейчас уровень самого бизнеса у нас выше, чем в Европе. Если брать дорогой сегмент – у нас намного больше хороших кофеен, чем в любом городе в Европе,

– подчеркнул соучредитель бренда Veterano Coffee.

Он также добавил, что недавно чемпион мира по приготовлению кофе в турке Слава Бабич – вернулся из турне по Европе с точно такими же эмоциями: в Украине намного проще найти хороший кофе.

По его словам, это связано с тем, что украинцы оказались перфекционистами и пытаются развивать этот бизнес с соблюдением всех возможных правил приготовления кофе.

"В Европе этого нет, они много к чему относятся спустя рукава: как-то затемперовали, как-то настроили, как-то течет. У нас чаще пытаются довести напиток до идеала", – пояснил Шевченко.

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К слову, эксперты уверяют, что кофейный аромат способен улучшить у людей выполнение аналитических задач, в частности, сложного стандартизированного теста GMAT для поступающих в зарубежных бизнес-школ.