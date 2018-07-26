В Украине лицензии для добычи газа будут продавать на электронных торгах,– решение правительства
Кабинет Министров Украины на своем заседании 26 июля принял постановление, которое вводит процедуру электронных торгов лицензиями на пользование недрами, прежде всего для добычи газа.
Об этом сообщает "РБК-Украина".
Согласно постановлению, в Украине откроют геоданные, что даст возможность бизнесу на основе прозрачных аукционов получать лицензии на добычу газа, чтобы в дальнейшем снизить объемы импорта газа и вообще отказаться от его закупок.
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Мы принимаем решение об открытии данных, о введении аукционов. У нас уже подготовлено 44 участка запасом 150 миллиардов кубометров газа, которые требуют инвестиций, технологий, где будут работать украинцы, и мы сможем обеспечить энергетическую независимость,
– заявил премьер-министр Владимир Гройсман.
К слову, на Харьковщине компания "Укргаздобыча" открыла очередное месторождение газа, перспективные ресурсы которого оцениваются в более чем 2 миллиарда кубических метров.