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ДТП З HUMMER У КИЕВЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

В Украине лицензии для добычи газа будут продавать на электронных торгах,– решение правительства

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Кабмин одобрил введение электронных торгов на лицензии для добычи газа
Кабмин одобрил введение электронных торгов на лицензии для добычи газа / Фото из открытых источников

Кабинет Министров Украины на своем заседании 26 июля принял постановление, которое вводит процедуру электронных торгов лицензиями на пользование недрами, прежде всего для добычи газа.

Об этом сообщает "РБК-Украина".

Согласно постановлению, в Украине откроют геоданные, что даст возможность бизнесу на основе прозрачных аукционов получать лицензии на добычу газа, чтобы в дальнейшем снизить объемы импорта газа и вообще отказаться от его закупок.

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Мы принимаем решение об открытии данных, о введении аукционов. У нас уже подготовлено 44 участка запасом 150 миллиардов кубометров газа, которые требуют инвестиций, технологий, где будут работать украинцы, и мы сможем обеспечить энергетическую независимость,
– заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

К слову, на Харьковщине компания "Укргаздобыча" открыла очередное месторождение газа, перспективные ресурсы которого оцениваются в более чем 2 миллиарда кубических метров.

Теги: Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины Владимир Гройсман Аукцион Энергетика
Источник: 24 Канал
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