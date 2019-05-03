В Украине "лопнул" банк сына Юры Енакиевского

В Украине прекращает свою работу "Захидинкомбанк". 2 мая Фонд гарантирования вкладов физлиц подал документы для прекращения существования банка. Ликвидация банка продолжается еще с 2014 года.

Фонд подал документы на ликвидацию ПАО "Захидинкомбанк" к госрегистратору, который должен зарегистрировать, что банк прекращает работу как юридическое лицо.

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Фонд гарантирования также 2 мая завершает выплаты вкладчикам банка гарантированных сумм возмещения денег.

Луцкий "Захидинкомбанк" работал на рынке Украины с 1993 года и входил в группу небольших финансовых учреждений. По информации Национального банка, ключевым владельцем "Захидинкомбанк" был бизнесмен Арсен Иванющенко из Енакиево Донецкой области. Он является сыном Юрия Иванющенко, известного как Юра Енакиевский, – бизнесмена, бывшего нардепа-регионала.