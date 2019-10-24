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      В Украине массово отменяют авиарейсы из-за густого тумана

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      В Украине массово отменяют авиарейсы из-за густого тумана
      В Украине массово отменяют авиарейсы из-за густого тумана / unimedia.info

      Из-за густого тумана в Украине снова массово задерживают и отменяют рейсы в аэропортах Киева, Харькова и Львова.

      Международный аэропорт "Киев"

      Аэропорт "Киев" имени Сикорского утром 24 октября перенес несколько рейсов. Последний самолет, который поднялся в небо, отправился в Барселону в 5:00.

      К слову: Загрязненность воздуха в Киеве превысила показатели Пекина

      Все остальные вылеты перенесены на несколько часов, а рейс в Рим с утра перенесли аж на 19:00. Люди ждут вылета в залах аэропорта, а некоторые даже в самолетах. Однако им пришлось вернуться и снова пройти всю процедуру – таможенный и пограничный контроль.

      "Вылет должен был быть утром. Вчера, позавчера сообщили о задержках. Я перед рейсом проверила или не отменили – не отменили. Нас завели в самолет, но, собственно, просидели несколько часов, затем была попытка на вылет. То есть на взлетную полосу поехал самолет, но вернулся назад. Скандалила только одна женщина с ребенком", – пояснила одна из пассажирок в комментарии 24 каналу.

      Какие рейсы перенесли или отменили в аэропорту "Киев" – ищите в онлайн-табле

      Международный аэропорт "Харьков"

      Такая же ситуация происходит в Харькове. Из-за сильного тумана самолет, выполнявший рейс Рим – Харьков, вынужденно приземлился во Львове. По предварительной информации, он задержится на два часа.

      Какие рейсы перенесли или отменили в аэропорту "Харьков" – ищите в онлайн-табле

      Однако большинство не жалуется, и с пониманием относится к отмене рейсов.

      Международный аэропорт "Львов"

      Из-за неблагоприятных погодных условий во Львове тоже задерживается несколько рейсов. Так, вылет рейса Киев (Борисполь) – Львов задерживается до 13:00 (плановый вылет из Борисполя в 06:00). Кроме этого, самолет в Прагу должен отправиться аж в 14:40.

      Какие рейсы перенесли или отменили в аэропорту "Львов" – ищите в онлайн-табле

      blog_ava
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости Львова Новости Харькова Новости Киева авиация
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