16:58
24 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Экономика Здоровье спорт футбол дизайн auto Учеба Likar покер
      more
      ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ИГОРНЫЙ БИЗНЕС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Кадыров ушел в UFC. Россия – для грустных
      Вєсті Кремля
      23:26, 23 декабря
      Вести.UA: Спонсорская помощь "Слугам народа". Новые перлы от Тищенко
      Вєсті.UA
      22:04, 23 декабря
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ИГОРНЫЙ БИЗНЕС

      В Украине модернизируют 1000 многоэтажек в 2020 году

      39 Читати новину українською
      В тысячи украинских многоэтажках проведут энергомодернизацию / volynnews.com

      В Украине модернизируют 1000 многоквартирных домов в 10 пилотных городах в 2020 году.

      "У нас есть 2 проекты ... Раньше Фонд (энергоэффективности) был сделан таким образом, чтобы ожидать заявки снизу – чтобы люди собрались, решили и работали по принципу bottom-up. Сейчас мы договорились с нашими международными партнерами, запускаем параллельный инструмент – top-down", – сказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук на заседании Совета регионов.

      Узнайте, почему коррупционеры не смогут требовать взятки у застройщиков

      Он уточнил, что новый инструмент внедряется для ускорения процесса организации подачи заявок на энергомодернизации.

      В свою очередь министр развития общин и регионов Елена Бабак уточнила, что в первоначальную модели прямой связи между ОСМД (укр. ОСББ) и Фондом энергоэффективности теперь введена возможность посредника в виде коммунальных предприятий с муниципальными гарантиями.

      По словам Бабак, за 2019 год всего 18 ОСМД обратились за кредитами в Фонд. Это ставит под угрозу планы направить на эти цели в 2020 году 6,8 миллиарда гривен. Поэтому приняли решение ввести посредников, чтобы ускорить расходование денег.

      Министр добавила, что проекты типа "А" начальной термомодернизации оцениваются в 600-800 тысяч гривен за дом, тогда как в проекты типа "Б" комплексной модернизации – 6-10 миллионов гривен.

      Что такое ОСМД (укр.ОСББ)?
      Объединение собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме. Цель – совместное управление домом, местами общего пользования и придомовой территорией.

      ОСМД может самостоятельно:

      • определять уровень квартплаты;
      • определять размер взносов на содержание дома;
      • определять очередность проведения текущего ремонта и контролировать его качество;
      • определять структуру управления домом;
      • контролировать безопасность проживания в доме и использования придомовой территории и др.

      Чем занимается Фонд энергоэффективности

      Фонд работает для поддержки инициатив по энергоэффективности, внедрению инструментов стимулирования и поддержки мероприятий по повышению уровня энергетической эффективности зданий и энергосбережения, в частности в жилом секторе.

      Фонд частично возмещает стоимость таких мероприятий по энергоэффективности:

      • проведение термомодернизации;
      • внедрение эффективных систем мониторинга и управления;
      • установка высокоэффективных отопительных и охлаждающих систем и оборудования, а также замена имеющихся систем и оборудования более эффективными;
      • другие мероприятия, осуществление которых обеспечивает уменьшение потребления энергоресурсов. Это при условии неизменного или лучшего качества предоставления комуслуг рентабельным способом, включая меры, направленными на увеличение доли электроэнергии из возобновляемых источников.
      Цены на топливо в Украине упали после требования Зеленского
      сегодня
      962
      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Энергоэффективность ОСМД Алена Бабак Алексей Гончарук Строительство Новости недвижимости Украины Новости недвижимости
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 16:30 Металобрухт РФ: як насправді виглядає "величний" флот російськоі армії
      Михайло Макарук 87
      сегодня , 16:00 Что такое TikTok: почему он так популярен и как работает приложение
      Михайло Года 72
      23 декабря , 19:00 Аллергия на коже: почему возникает, как выглядит и чем лечить
      300
      сегодня , 15:30 Конфлікт через землю не стосується простих людей: як політики відстоюють свої інтереси
      Дмитро Гнап 53
      сегодня , 15:00 Путина тянет на место преступления
      Віталій Портников 734
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук