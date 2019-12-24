В Украине модернизируют 1000 многоэтажек в 2020 году
В Украине модернизируют 1000 многоквартирных домов в 10 пилотных городах в 2020 году.
"У нас есть 2 проекты ... Раньше Фонд (энергоэффективности) был сделан таким образом, чтобы ожидать заявки снизу – чтобы люди собрались, решили и работали по принципу bottom-up. Сейчас мы договорились с нашими международными партнерами, запускаем параллельный инструмент – top-down", – сказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук на заседании Совета регионов.
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Он уточнил, что новый инструмент внедряется для ускорения процесса организации подачи заявок на энергомодернизации.
В свою очередь министр развития общин и регионов Елена Бабак уточнила, что в первоначальную модели прямой связи между ОСМД (укр. ОСББ) и Фондом энергоэффективности теперь введена возможность посредника в виде коммунальных предприятий с муниципальными гарантиями.
По словам Бабак, за 2019 год всего 18 ОСМД обратились за кредитами в Фонд. Это ставит под угрозу планы направить на эти цели в 2020 году 6,8 миллиарда гривен. Поэтому приняли решение ввести посредников, чтобы ускорить расходование денег.
Министр добавила, что проекты типа "А" начальной термомодернизации оцениваются в 600-800 тысяч гривен за дом, тогда как в проекты типа "Б" комплексной модернизации – 6-10 миллионов гривен.
Что такое ОСМД (укр.ОСББ)?
Объединение собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме. Цель – совместное управление домом, местами общего пользования и придомовой территорией.
ОСМД может самостоятельно:
- определять уровень квартплаты;
- определять размер взносов на содержание дома;
- определять очередность проведения текущего ремонта и контролировать его качество;
- определять структуру управления домом;
- контролировать безопасность проживания в доме и использования придомовой территории и др.
Чем занимается Фонд энергоэффективности
Фонд работает для поддержки инициатив по энергоэффективности, внедрению инструментов стимулирования и поддержки мероприятий по повышению уровня энергетической эффективности зданий и энергосбережения, в частности в жилом секторе.
Фонд частично возмещает стоимость таких мероприятий по энергоэффективности:
- проведение термомодернизации;
- внедрение эффективных систем мониторинга и управления;
- установка высокоэффективных отопительных и охлаждающих систем и оборудования, а также замена имеющихся систем и оборудования более эффективными;
- другие мероприятия, осуществление которых обеспечивает уменьшение потребления энергоресурсов. Это при условии неизменного или лучшего качества предоставления комуслуг рентабельным способом, включая меры, направленными на увеличение доли электроэнергии из возобновляемых источников.