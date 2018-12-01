В Украине могут провести чемпионат мира по водным видам спорта

Международная федерация плавания (FINA) объявила список стран, заинтересованных в проведении чемпионата мира по водным видам спорта в 2025-м или 2027 году. Среди претендентов – один из украинских городов, который пока не называется.

Учитывая инфраструктуру, видимо, речь идет о Киеве, который провел чемпионат Европы по прыжкам в воду в 2017 году и повторно проведет в 2019 году. В столице не хватает качественного бассейна мирового уровня, но до 2025 года его можно построить, пишет iSport.

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Конкурентами Украины на право проведения чемпионата мира будут Мельбурн (Австралия), Будапешт (Венгрия), Белград (Сербия), Гринсборо (США), Казань (Россия), а также Китай, который также пока не назвал город.

11 июля 2019 года FINA определит хозяев мирового первенства.

Ближайший чемпионат мира пройдет в 2019 году в южнокорейском Кванджу. Затем мировое первенство примут японская Фукуока (2021) и столица Катара Доха (2023).

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