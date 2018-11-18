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      В Украине могут упасть цены на бензин

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      Цены на бензин в Украине упадут до конца ноября
      Цены на бензин в Украине упадут до конца ноября / 24 канал

      Цены на бензин на автозаправочных станциях Украины до конца ноября могут упасть ниже 30 гривен за литр. В среднем цены снизятся на 1,3-1,6 гривны за литр.

      Об этом рассказал эксперт рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук, сообщает "Обозреватель".

      Он добавил, что ситуация со стоимостью горючего будет зависеть от цен на внешних рынках и от курса гривны как к доллару, так и к евро.

      Читайте также: Из чего состоит цена бензина в Украине: интересная инфографика

      Если мы сегодня посмотрим на тенденции на внешних рынках, то там бензин подешевел на 116 долларов за тонну, а дизельное топливо – на 64 доллара за тонну. Соответственно и нефть упала с 80 до 65 долларов за баррель,
      – рассказал Косянчук.

      Эксперт напомнил, что в последнее время цены на бензин начали снижать сначала крупные международные сети, такие как WOG и ОККО, а вслед за ними и украинские производители, в частности автозаправки группы "Приват".

      "Сегодня, когда мы посмотрим на стелы, то увидим, что у нас созданы предпосылки для удешевления где-то на 1,3-1,6 гривны. Этот психологический барьер в 30 гривен будет преодолен. Но все это возможно лишь при сохранении тенденций НБУ и внешнего рынка – если там не будет никаких прыжков", – отметил Косянчук.

      Смотрите видео, как экономить топливо:

       

      Теги: Новости Украины Деньги Транспорт Авто Горючее
      Источник: 24 Канал
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