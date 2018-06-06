В Украине могут запретить трансляцию ЧМ по футболу 2018: депутаты поддержали проект

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова и информационной политики поддержал законопроект, предусматривающий запрет на трансляцию в Украине Чемпионата мира по футболу 2018, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

Соответствующую информацию подтвердила первый заместитель председателя комитета Ольга Червакова.

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Как говорится в постановлении, "трансляция в Украине мероприятий, которые пройдут на территории Российской Федерации в рамках Чемпионата мира по футболу 2018 года, будет считаться такой, что нарушает законные права и интересы граждан Украины в результате вооруженной агрессии и временной оккупации Российской Федерацией части территории Украины".

Теперь за это должны проголосовать депутаты в парламенте. Если они его примут, постановление вступит в силу в момент его принятия.

Стоит добавить, что право на трансляцию Чемпионата мира по футболу 2018 в России выкупил телеканал "Интер".