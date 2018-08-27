В Украине может подорожать газ: как это повлияет на получателей субсидий

Вероятное повышение цен на газ для населения в Украине не повлияет на размер платежей за жилищно-коммунальные услуги для граждан, которые получают субсидии.

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает "Правительственный портал".

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Вероятный перерасчет цены на газ на получателях субсидий никоим образом не скажется, потому что они платят и будут платить фиксированную сумму. Те люди, которые будут чувствовать, что они не в состоянии самостоятельно полностью платить за жилищно-коммунальные услуги или газ, должны обратиться в управления соцзащиты и оформить субсидию,

– подчеркнул чиновник.

По его словам, любое решение по изменению цены на газ должно приниматься после внесения изменений в новую систему субсидий.

"Эти изменения, которые произошли в системе субсидий, должны быть откорректированы. Только после исправления ситуации в системе субсидий, когда будут сняты те проблемы, которые волнуют сегодня граждан, можно рассматривать вопрос об изменении цены на газ. Есть соответствующие поручения и правительственного комитета, который я возглавляю, и премьер-министра, и я надеюсь, что в ближайшее время Минсоцполитики выполнит их и в систему субсидий будут внесены необходимые коррективы", – отметил Розенко.

Также вице-премьер-министр добавил, что система субсидий должна оставаться простой и доступной, а все, кто нуждается в соответствующей помощи, должны ее получить.

Напомним, согласно постановлению Кабинета министров Украины цена за газ для населения должна повыситься 1 сентября 2018 года.