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      В Украине может появиться еще один выходной: в этот раз в честь Православной церкви Украины

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      В Раде хотят, 15 декабря, День создания Православной церкви Украины, сделать государственным выходным
      В Раде хотят, 15 декабря, День создания Православной церкви Украины, сделать государственным выходным / 24 канал

      Внефракционный народный депутат Сергей Мищенко предлагает сделать государственным выходным 15 декабря – день, когда в Киеве состоялся Объединительный собор и по итогам которого создали Украинскую поместную автокефальную православную церковь. Также парламентарий хочет, чтобы эту дату признали Днем духовного единства.

      Соответствующий законопроект  №9407 было подано в Верховную Раду.

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      15 декабря 2018 года вошло в новейшую историю Украины как День духовного единства Украины, ведь в этот день в Софии Киевской состоялся Объединительный Собор Украинской православной церкви. Около двухсот делегатов (иерархи, священники и миряне) из трех православных церквей образовали Украинскую поместную православную церковь и был избран ее предстоятелем, митрополит Киевский и всея Украины владыка Епифаний. Для миллионов украинских верующих, которые с нетерпением ждали это событие в Украине и за рубежом, этот день навсегда стал Днем духовного единства, самостоятельности Украинской церкви, которая после более тысячелетнего пребывания в составе части других больших Церквей завоевала свое право на независимость,
      – отметил политик в пояснительной записке к документу.

      Следовательно, он предлагает 15 декабря определить Днем духовного единства Украины и сделать его праздничным нерабочим днем.

      "Нормативно-правовой базой в этой сфере правового регулирования является Кодекс законов о труде Украины. Принятие этого законопроекта не потребует дополнительных расходов из Государственного бюджета Украины", – подытожил Мищенко.

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      Напомним, 15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины станет Михайловский Златоверхий собор, а не София Киевская как сообщали ранее.

      ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИКИ В УКРАИНЕ:

       
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      Теги: Единая поместная церковь Религия Новости Украины Новости политики Законодательство Верховная Рада отдых
      Источник: 24 канал
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