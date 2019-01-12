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      В Украине может появиться новая ставропигия Вселенского патриархата: на этот раз – во Львове

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      Во Львове может появиться ставропигия Вселенского патриархата
      Во Львове может появиться ставропигия Вселенского патриархата / Фото из открытых источников

      Вслед за ставропигией в Киеве, которая расположена в Андреевской церкви, Вселенский патриархат может получить свое представительство на Западной Украине, в частности во Львове.

      Об этом заявил архиепископ Даниил Памфильский Украинской православной церкви в США в интервью "ВВС Украина".

      Читайте также: У ПЦУ есть все предпосылки получить статус патриархата, – экзарх Константинополя

      Он отметил, что информация о том, что Константинополь якобы претендует на десятки храмов и монастырей в Украине, не соответствует действительности.

      "В прошлом в Киеве было несколько ставропигий. Успенская церковь во Львове была ставропигией, такой статус имели некоторые монастыри. Но в любом случае Константинополь не говорит, что будет забирать имущество или открывать свои представительства по всей Украине", – отметил архиепископ.

      Представитель Вселенского патриархата допустил, что Константинополь может открыть еще одну ставропигию в Украине, однако точно не будет забирать Киево-Печерскую лавру или Почаевский монастырь.

      Я думаю, логичным является, чтобы со временем открылась ставропигия Вселенского патриархата на Западной Украине, например, во Львове. Но, в любом случае, речь идет только о представительстве. Ставропигия – это не то, что мы забираем имущество и создаем параллельную юрисдикцию. Светским языком – это посольство или консульский отдел,
      – подчеркнул он.

      По его словам, ставропигии в Украине будут заниматься налаживанием диалога между ПЦУ и Константинополем и просветительской деятельностью, в частности спонсировать различные лекции, научные и академические проекты.

      Что такое ставропигия?
      Автономная православная церковная единица, которая подлежит юрисдикции не местному иерарху, а непосредственно патриарху и пользуется специальными правами (присмотр над духовенством, иногда даже над иерархами). Цель ставропигии – быть представительством (церковным посольством) Вселенского патриарха в Украине.

      Напомним, 16 октября Президент Украины Петр Порошенко предложил передать Андреевскую церковь в Киеве как символический жест в постоянное пользование Вселенскому патриарху. По его словам, такое решение согласовано с церковными иерархами и будет способствовать ускорению получения Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. Впоследствии такой шаг гаранта поддержали депутаты Верховной Рады.

      13 декабря, в День святого Андрея Первозванного, экзархи Вселенского патриархата провели первую литургию в Андреевской церкви.

      Теги: Новости Львова Новости Украины Новости политики Православная церковь Украины Вселенський патриархат Религия
      Источник: 24 Канал
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