В Украине может появиться новая ставропигия Вселенского патриархата: на этот раз – во Львове

Вслед за ставропигией в Киеве, которая расположена в Андреевской церкви, Вселенский патриархат может получить свое представительство на Западной Украине, в частности во Львове.

Об этом заявил архиепископ Даниил Памфильский Украинской православной церкви в США в интервью "ВВС Украина".

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Он отметил, что информация о том, что Константинополь якобы претендует на десятки храмов и монастырей в Украине, не соответствует действительности.

"В прошлом в Киеве было несколько ставропигий. Успенская церковь во Львове была ставропигией, такой статус имели некоторые монастыри. Но в любом случае Константинополь не говорит, что будет забирать имущество или открывать свои представительства по всей Украине", – отметил архиепископ.

Представитель Вселенского патриархата допустил, что Константинополь может открыть еще одну ставропигию в Украине, однако точно не будет забирать Киево-Печерскую лавру или Почаевский монастырь.

Я думаю, логичным является, чтобы со временем открылась ставропигия Вселенского патриархата на Западной Украине, например, во Львове. Но, в любом случае, речь идет только о представительстве. Ставропигия – это не то, что мы забираем имущество и создаем параллельную юрисдикцию. Светским языком – это посольство или консульский отдел,

– подчеркнул он.

По его словам, ставропигии в Украине будут заниматься налаживанием диалога между ПЦУ и Константинополем и просветительской деятельностью, в частности спонсировать различные лекции, научные и академические проекты.

Что такое ставропигия?

Автономная православная церковная единица, которая подлежит юрисдикции не местному иерарху, а непосредственно патриарху и пользуется специальными правами (присмотр над духовенством, иногда даже над иерархами). Цель ставропигии – быть представительством (церковным посольством) Вселенского патриарха в Украине.

Напомним, 16 октября Президент Украины Петр Порошенко предложил передать Андреевскую церковь в Киеве как символический жест в постоянное пользование Вселенскому патриарху. По его словам, такое решение согласовано с церковными иерархами и будет способствовать ускорению получения Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. Впоследствии такой шаг гаранта поддержали депутаты Верховной Рады.

13 декабря, в День святого Андрея Первозванного, экзархи Вселенского патриархата провели первую литургию в Андреевской церкви.