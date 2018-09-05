15:33
5 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
26°C 17°C
  • четверг
    24°C 17°C
  • пятница
    25°C 20°C
  • суббота
    24°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ТАЙФУН "ДЖЕБИ" УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. День перевернутого календаря. Беда России
Вєсті Кремля
21:48, 4 сентября
Вести.UA. Открытый рот Ляшко. Испорченный сентябрьский праздник
Вєсті.UA
20:13, 4 сентября
Как чиновники освоили новые схемы, в результате которых в бюджет не доходят сотни миллионов грив
ЦРУ
09:00, сегодня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Тотальная цензура
Згадати все
13:54, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ТАЙФУН "ДЖЕБИ" УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ

В Украине может вырасти стоимость сигарет

24 Читати новину українською
В Украине могут вырасти акцизы на табачную продукцию
В Украине могут вырасти акцизы на табачную продукцию / Healthtransformation.net

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде повысить акцизный налог на табачные изделия до уровня минимального акцизного налогового обязательства. Также предлагается ввести ограничения относительно снижения розничных цен на сигареты.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на копию соответствующего законопроекта.

Согласно сообщению, правительство одобрило законопроект, который предлагает до 31 декабря 2024 года установить, что при определении налогового обязательства на сигареты сумма акцизного налога, вычисленная одновременно по установленным адвалорной и специфической ставкам, не должна быть меньше установленного минимального акцизного налогового обязательства.

Читайте также: В Украине повысили минимальные цены на алкоголь

При определении налогового обязательства на сигареты, размер заявленной минимальной розничной цены которых меньше размера минимального акцизного налогового обязательства, умноженного на коэффициент 1,65, сумма акцизного налога, не должна быть меньше установленного минимального акцизного налогового обязательства, умноженного на коэффициент 1,4.

Кроме того, чтобы предотвратить несоблюдение этой нормы, предлагается ввести ограничения относительно снижения розничных цен на сигареты не больше 5% от максимальной розничной цены. В случае нарушения этих ограничений предусмотрен штраф в размере 100% стоимости имеющихся у предприятия табачных изделий, но не менее 10 тысяч гривен.

Как отметили в правительстве, в 2018 году отдельные производители табачных изделий декларировали цены на сигареты в сумме от 17,15 до 18,58 гривны за пачку. То есть цены на некоторые марки сигарет декларировались на уровне, который ниже суммы налогов на стоимость акцизной марки в одной пачке (18,64 гривны).

Сигарети ціни кабмін законопроект
Законопроект о повышении акциза на сигареты

Теги: Новости Украины Цены Деньги Налоги табак Верховная Рада Законодательство Кабинет Министров Украины
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
BMW 6 GT: эффектная внешность и премиальный комфорт
4 сентября, 17:00 BMW 6 GT: эффектная внешность и премиальный комфорт
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Полёт не разрешён: зачем ограничили беспилотники и почему это важно
 12 июня , 19:01
Что есть и пить в жару: советы
 5 августа , 09:28 1
Гендиректор "Зари": Финал Кубка Украины во Львове - это ошибочное решение
 13 мая 2016 , 17:52
В Израиле требуют наказать итальянских фанатов, которые злоупотребляли фашистскими приветствиями в Хайфе
 10 сентября 2016 , 18:18
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук