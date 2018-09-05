В Украине может вырасти стоимость сигарет

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде повысить акцизный налог на табачные изделия до уровня минимального акцизного налогового обязательства. Также предлагается ввести ограничения относительно снижения розничных цен на сигареты.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на копию соответствующего законопроекта.

Согласно сообщению, правительство одобрило законопроект, который предлагает до 31 декабря 2024 года установить, что при определении налогового обязательства на сигареты сумма акцизного налога, вычисленная одновременно по установленным адвалорной и специфической ставкам, не должна быть меньше установленного минимального акцизного налогового обязательства.

Читайте также: В Украине повысили минимальные цены на алкоголь

При определении налогового обязательства на сигареты, размер заявленной минимальной розничной цены которых меньше размера минимального акцизного налогового обязательства, умноженного на коэффициент 1,65, сумма акцизного налога, не должна быть меньше установленного минимального акцизного налогового обязательства, умноженного на коэффициент 1,4.

Кроме того, чтобы предотвратить несоблюдение этой нормы, предлагается ввести ограничения относительно снижения розничных цен на сигареты не больше 5% от максимальной розничной цены. В случае нарушения этих ограничений предусмотрен штраф в размере 100% стоимости имеющихся у предприятия табачных изделий, но не менее 10 тысяч гривен.

Как отметили в правительстве, в 2018 году отдельные производители табачных изделий декларировали цены на сигареты в сумме от 17,15 до 18,58 гривны за пачку. То есть цены на некоторые марки сигарет декларировались на уровне, который ниже суммы налогов на стоимость акцизной марки в одной пачке (18,64 гривны).



Законопроект о повышении акциза на сигареты