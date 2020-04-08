В Украине на 13% возросло количество зарегистрированных безработных, – Минэкономики
По состоянию на 7 апреля 2020 года в центры занятости за помощью по безработице обратились более 360 тысяч украинцев. Это на 13% больше, чем год назад. В Минэкономики прогнозируют дальнейший существенный рост количества зарегистрированных безработных.
О перспективах увеличения количества безработных в Украине на брифинге заявил министр экономики Игорь Петрашко.
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Если брать для сравнения аналогичный период 2019 года, то рост числа безработных, обратившихся в центр занятости, составил 13%,
– отметил министр.
По его словам, динамика будет сохраняться. "Мы ожидаем рост как временной, так и постоянной безработицы в 2020 году до 9,4%", – отметил Петрашко.
По итогам апреля-мая в Минэкономики прогнозируют существенный рост количества зарегистрированных безработных. Поэтому Кабмин планирует упростить процедуру регистрации.
Петрашко также сообщил, что в связи с ростом безработицы правительство поставило перед собой 3 задачи:
- сохранить максимальное количество рабочих мест;
- поддержать людей, которые потеряли работу;
- восстановить экономику после коронавирусного кризиса.
К слову, 29 марта Кабинет Министров принял решение об изменениях в процедуре предоставления помощи по безработице:
- регистрировать безработных будут с первого дня после подачи заявления в центры занятости;
- выплату будут назначать с первого дня регистрации.
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