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      В Украине на 13% возросло количество зарегистрированных безработных, – Минэкономики

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      В Украине на 13% возросло количество зарегистрированных безработных / rbc.ua

      По состоянию на 7 апреля 2020 года в центры занятости за помощью по безработице обратились более 360 тысяч украинцев. Это на 13% больше, чем год назад. В Минэкономики прогнозируют дальнейший существенный рост количества зарегистрированных безработных.

      О перспективах увеличения количества безработных в Украине на брифинге заявил министр экономики Игорь Петрашко.

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      Если брать для сравнения аналогичный период 2019 года, то рост числа безработных, обратившихся в центр занятости, составил 13%,
      – отметил министр.

      По его словам, динамика будет сохраняться. "Мы ожидаем рост как временной, так и постоянной безработицы в 2020 году до 9,4%", – отметил Петрашко.

      По итогам апреля-мая в Минэкономики прогнозируют существенный рост количества зарегистрированных безработных. Поэтому Кабмин планирует упростить процедуру регистрации.

      Петрашко также сообщил, что в связи с ростом безработицы правительство поставило перед собой 3 задачи:

      • сохранить максимальное количество рабочих мест;
      • поддержать людей, которые потеряли работу;
      • восстановить экономику после коронавирусного кризиса.

      К слову, 29 марта Кабинет Министров принял решение об изменениях в процедуре предоставления помощи по безработице:

      • регистрировать безработных будут с первого дня после подачи заявления в центры занятости;
      • выплату будут назначать с первого дня регистрации.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Кабинет Министров Украины Игорь Петрашко Министерство экономического развития и торговли Работа Безработица
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