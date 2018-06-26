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В Украине на футбольном матче произошла стрельба из автомата Калашникова

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Неизвестные начали стрелять из автомата во время футбольного матча на Полтавщине
Неизвестные начали стрелять из автомата во время футбольного матча на Полтавщине / Соцсети

В минувшие выходные на матче чемпионата Полтавской области по футболу среди аматоров неизвестные устроили стрельбу из автоматического оружия.

Как сообщает "Трибуна", инцидент случился в Савинцях, где в рамках 9 тура встречались местная "Олимпия" и "Колос" из Лазирок.

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"В перерыве матча неизвестные стреляли из автомата Калашникова. Арбитр приостановил начало второго тайма из-за стрельбы, – отмечают журналисты.

В то же время издание "Полтава 365" добавляет, что стрельцы были из числа болельщиков. Подчеркивается, что в результате инцидента, к счастью, никто не пострадал.

"Стоит подождать выводов полиции, которая оказалась бессильной против кучки хулиганов, и выводов руководства обновленной федерации футбола по матчу в Савинцах", – добавляют в издании.

К слову, сама игра завершилась минимальной победой "Олимпии" со счетом 1:0.

Напомним, недавно в Мексике во время просмотра футбольного матча между национальной сборной и командой Южной Кореи на Чемпионате мира группа вооруженных лиц расстреляла семерых человек, только одному из которых удалось выжить.

Теги: Новости Украины Криминальные новости Новости спорта Новости Полтавы
Источник: 24 Канал
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