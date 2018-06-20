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В Украине на Луганщине украинцы открывают свои прибыльные бизнесы – СМИ

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На Луганщине украинцы открывают прибыльные бизнесы
На Луганщине украинцы открывают прибыльные бизнесы / vycherpno.ck.ua

Примеры открытия собственного прибыльного дела в Украине, как альтернативы выезда за границу на низкоквалифицированную работу, показывают журналисты телеканала "Украина". При этом средства на стартовый капитал украинцы получают через международные благотворительные организации.

Согласно информации журналистов, всем кто открыл собственный бизнес, в том числе и на еврогранты, нужны сотрудники. Наибольший спрос сейчас наблюдается на машинистов и трактористов. Есть места для управленцев.

В материале предоставлялись примеры двух украинцев, которые начали свой бизнес в Украине. Один из них агроном Юрий Талага с Луганщины организовал собственное дело – вместе с работниками занимается ремонтом и утеплением фасадов.

"Ремонтными работами Юрий занимается давно. Ездил по всей стране. Когда в Украине началась война, встал на защиту родины. Вернулся в родной Старобельск и занялся любимым делом. А кроме аграрного дела и строительного бизнеса – он занимается прокатом ремонтного оборудования. Современное – закупил на европейские деньги, полученные за создание бизнес-проекта", – говорится в сюжете.

Второй, Александр Трощий организовал в Старобельске собственную СТО. Работников нанял через центр занятости.

"Все, кто пришел в центр занятости, имеют возможность ознакомиться на информационном стенде с перечнем международных благотворительных организаций, предоставляющих гранты для предпринимательской деятельности. Это реальные положительные примеры, когда люди обращались к международным проектам, писали бизнес-гранты и получали деньги на открытие собственного дела", – говорит заместитель директора Старобельского районного центра занятости Светлана Решетняк

Теги: Новости Украины Деньги
Источник: 24 Канал
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