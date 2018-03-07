В Украине на нас не обращали внимания, не видели перспектив, – фигурист, переехавший в Израиль

Алексей Быченко –украинский фигурист, представляющий Израиль. Этой стране он принес серебро чемпионата Европы-2016, стал 11-м на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Спортсмен родился и вырос в Киеве. Останься в Украине, то фигурное катание закончилось бы для него лет девять назад. В Израиль Алексей отправился не за деньгами. А потому, что дома его талантом банально пренебрегли.

Собственно, в этом интервью Быченко четко дал понять, почему Украина из некогда самых сильных в фигурном катании государств превратилась в безнадежного аутсайдера. Алексея со страной, где он родился, не связывает сегодня почти ничего, а потому он смело называет имена и фамилии тех деятелей, которые когда-то пытались "потопить" его и которые остаются наставниками в этом виде спорта и поныне.

Видимо, после этого интервью в Украину уже не приеду,

— шутит Быченко.

То что же такое фигурное катание в нашей стране, почему люди, которые занимаются этим видом спорта, вынуждены выбирать между "уйти" или "переехать", почему в незимнем Израиле фигуристов понимают лучше, чем в зимней Украине, Алексей Быченко рассказал языком популярным и доступным. Общались мы в соцсети, между Киевом и Нью-Джерси, где экс-украинец живет и тренируется. А начали разговор с "свежего".

Слышу, как люди начинают в такт аплодировать, заводиться. Это придает уверенности и сил

Алексей, неделю назад завершилась 23-я зимняя Олимпиада. Вы были на ней личностью довольно заметной, хотя награды и не получили. Какие впечатления остались?

Короткую программу лучше откатал в командном первенстве. Перед стартом понимал, что, к сожалению, наша команда на медали не претендует. Поэтому и подошел к выступлению спокойно, катался для удовольствия. Хотелось получить максимум позитива, принести радость публике и судьям. Зато перед прокатом той же короткой программы в личном первенстве был более скутым. Потому что от результата зависело, попаду ли в 24 лучших, которые будут демонстрировать произвольную программу. Чувствовал себя напряженным, и эта нервозность повлияла на прокат. Поэтому неудивительно, что баллы были ниже, чем в командном первенстве. Но в целом технический набор выполнил максимальный с одной небольшой ошибкой. Этого было достаточно, чтобы попасть в финал.

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В произвольной программе было интереснее. Понимал, что задача минимум выполнена. Оставалось получить максимальное удовольствие. Поэтому произвольную программу выполнил раскованно, сконцентрировался на технических элементах. Получилось великолепно: побил свой персональный рекорд. Как в произвольной программе, так и по сумме баллов. Поэтому собой доволен полностью.

Выступление Алексея Быченко на Зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане

Перед Олимпиадой были мысли, что можно побороться за медаль?

Конечно, были. Однако наш вид спорта тоже является своеобразной небольшой политикой. Спортсмену побороть эти устои самостоятельно невозможно. Поэтому в приоритете была идея выполнить тот максимум, на который способен. А остальное зависело не от меня. Да, о медали думал, но в то же время объективно смотрел на вещи и понимал, что это почти нереально. Скажу так: хотелось быть ближе к топу.

Особенно радушно корейская публика приняла вашу короткую программу.

Знаменитая музыка — "Хава нагила" — ее узнают во всем мире. И соответственно по-другому воспринимают презентацию программы. Я это чувствую. Слышу, как люди начинают в такт аплодировать, заводиться, кричать, свистеть, радоваться. Это придает уверенности и сил.

Быченко завоевал для сборной Израиля второе место в короткой программе в командных соревнованиях

Большинство людей, которые родились в Израиле, не воспринимают тех, кто переезжает к ним с разных уголков мира

Олимпиада в Пхенчхане — вторая в вашей карьере. Сейчас было легче, чем четыре года назад?

Конечно. Изменилось все. Четыре года назад ехал в Сочи с пониманием, что осуществилась мечта. Я попал на Олимпийские игры! Но восприятие собственно так и было. Думал о мечте, а не о результате. Поэтому и выступил не так, как хотелось (21-е место — "24"). С тем уровнем, который был у других ребят, оказался очень далеко. Это немного расстроило.

На подготовку к Пхьочхану имел четыре года. Провел глобальный анализ, имел достаточно времени для тренировок. Кажется, последние два года жил в каком-то нерве именно для этих Олимпийских игр. Вот и получилось, что с этой суммой баллов, которую набрал сейчас, в Сочи мог быть третьим. Удалось не то, что улучшить, а полностью изменить уровень, усложнить программу, выжать максимум.

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Олимпиада — это больше чем просто спортивные соревнования. На ваш взгляд, где было лучше — в Сочи или Пхенчхане?

Олимпийские игры — автоматически нереальная атмосфера. Абстрагируешься от всего мира, живешь как на отдельно взятой маленькой планете. Вокруг тысячи спортсменов, царит ощущение веселья. Олимпиада воспринимается даже не столько как соревнование, а как некая фиеста, карнавал.

Знаете, хорошо было и в Сочи, и в Пхенчхане. Россияне позаботились о досуге спортсменов, о питании. Также мне очень понравилась церемония открытия. Но при этом в Корее мне было приятнее. Из-за того, что организаторы значительно комфортабельнее, качественнее расположили соревновательные и тренировочные объекты. То же касается и олимпийской деревни. Корейцы позаботились о компактности в расположении сооружений, удачно распределили время тренировок. С чисто спортивной, соревновательной точки зрения в Пхенчхане было значительно лучше. В противной более интересным был Сочи.

На церемонии открытия вы несли флаг Израиля. Для человека, который родился и вырос в Украине, с этой точки зрения не было моральных преград?

Этот вопрос слышал и от ваших израильских коллег. Знаете, после предыдущей Олимпиады поставил себе две цели — быть лучшим фигуристом и собственно нести флаг. Да, я родился и вырос в Киеве. Но семья у нас еврейская. Когда переехал в Израиль, многие меня не принимали. Было очень обидно, но таковы реалии, что большинство людей, которые родились в Израиле, не воспринимают тех, кто переезжает к ним с разных уголков мира. Это немного странно. Когда у человека нет корней — одно. Но во мне течет еврейская кровь. Поэтому хотел доказать, что я достойный представлять честь Израиля.

На церемонии открытия Олимпиады-2018 флаг Израиля доверили нести именно Быченко

Когда мне доверили нести знамя, очень гордился. Можно сказать, для меня это было самопризнанием. При этом я, конечно, не высказывал никаких пожеланий. Это было решение Национального олимпийского комитета Израиля. Приятно, что среди других достойных выбрали именно меня.

Судя по вышесказанному, вас после смены гражданства воспринимали как заработчанина?

Был такой бред. Люди, которые скептически относятся к реалиям, есть во всем мире. Перед Олимпиадой такие высказывания слышать приходилось. После Пхенчхана 95 процентов людей, которые мне писали, гордились мной, благодарили за мое выступление.

Вы же не единственный воспитанник украинского фигурного катания в израильской сборной.

Да, Евгений Краснопольский, выступающий в паре с Пейдже Коннерс, тоже родился в Киеве. Но его семья переехала в Израиль еще когда Жене было три или пять лет. Оказывается, мы еще и соседями были. Я родился и вырос на Лесном массиве, а Краснопольский жили на Дарнице. Более того, мой дядя, мамин брат, учился с отцом Жени в одной школе.

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На нас не обращали внимания, не видели перспектив

Сейчас вас с Украиной еще что-то связывает?

Близкие люди — мама и брат — живут в Израиле. В Киеве остались дяди, сестры. И родители девушки живут в Днепре, конечно.

Самые родные для фигуриста люди — мама и брат — также переехали в Израиль

Если бы в Украине была другая ситуация с фигурным катанием, вы могли остаться или желание уехать было принципиальным?

Конечно, мог остаться. Основная причина переезда в том, что в Украине никто не заботился о том, чтобы фигурное катание развивалось. Не ощущалось никакой поддержки нашего вида спорта со стороны властей. Меня очень поддерживала директор школы, тренеры. Но этого недостаточно.

Я же не один переехал. На нас не обращали внимания, не видели перспектив. Однако люди переезжали в другие страны и начали выигрывать медали чемпионатов мира, Европы, Олимпийских игр. Понимаете, обидно даже не то, что нет денег, плохо поддерживают. Я претендовал на поездки на чемпионаты мира и Европы, планировал побороться за попадание на Олимпиаду-2010 в Ванкувере. Но люди, которые были наверху, в один момент сказали мне: "Не важно, как ты будешь выступать, даже если будешь на две головы сильнее конкурентов, никуда не поедешь".

Почему?

Для меня это тоже вопрос. Не знаю, чем они руководствовались. Меня заставляли смириться с мыслью, что крупные соревнования — не для меня. Сейчас я восьмой в мировом рейтинге, призер чемпионата Европы и этапов Гран-при. Оглядываясь назад, могу сказать, что девять лет назад о чем-то похожем мне даже мечтать запрещалось. Точнее, мечтой были даже поездки за границу. О медали вообще молчу. В течение сезона за счастье было два-три международных выезда. Сейчас у меня — 10-12 турниров в году.

После переезда в Израиль и упорной работы над собой Быченко стал призером чемпионата Европы — достижение, о котором ему не позволяли мечтать в Украине

В те времена, в конце десятых годов лидером украинского мужского катания считался Антон Ковалевский.

Мне просто не давали шансов. Отношение к нам было очень разным. Сразу отмечу, что не имею ничего против Антона. Мы с ним дружим, вместе катались в одной группе. Вопрос в том, что, кроме Ковалевского, у нас возникало напряжение с другими спортсменами. Да, Антон пробился на Олимпиаду. Это хорошо. Но в последний предолимпийский сезон меня не выпускали никуда, не дали возможности поехать ни на чемпионат Европы, ни на чемпионат мира.

Боялись, что общественность узнает о вашем уровне?

Наверное. Когда же на чемпионате Украины в Днепре меня поставили на третье место, пытался подать апелляцию. Мое выступление тогда было на порядок выше выступления других ребят. Однако люди, от которых что-то зависело, прямо сказали: "Можешь не стараться. Ничего тебе не светит". После того просто закончил кататься. Понимаете, еще за два года до того я начал выполнять прыжок в четыре оборота и был единственным в Украине, кому это удавалось сделать чисто. Собственно, мне в Днепре так и сказали: "Прыгни даже три четверных — не поедешь никуда".

Тем, что моя спортивная карьера возобновилась и продолжается до сих пор, обязан своему тогдашнему тренеру Галине Кухар. Галина Владиславовна знала, что я происхожу из еврейской семьи, сама связалась с президентом израильской федерации фигурного катания и устроила мне встречу.

Алена Савченко переехала в Германию не потому, что хотела зарабатывать, а потому, что ей сказали, что она девушка бесперспективная

При этом из Украины вас вроде отпускали неохотно.

Это были мелочи. Два года паузы в выступлениях возникли не столько из-за того, что отбывал требуемый при изменении гражданства карантин, сколько по объективным причинам. Первый год пропустил, потому забросил тренировки. Выступал разве на ледовых шоу. Затем, переехав в США и получив израильский паспорт, в следующем году набирал форму, после длительной паузы приходил в себя.

Ваш переезд совпал по времени с закрытием катка "Крижинка", фактически единственного места, где в Киеве десятилетиями тренировались фигуристы.

Да, каток не пережил реконструкции стадиона к футбольному чемпионату Европы. Но я был в Украине, когда вместо "Крижинки" на улице Шалетт на Дарнице построили другой зал. Даже там немного потренировался. Уже после того, как уехал в Израиль, получил гражданство, устроил все вопросы, вернулся в Киев, чтобы побыть с родными. Перед отлетом в США тогда немного покатался на катке на Шалетт.

Похоже, что рассказывая о причинах своего переезда, вы все же что-то умалчиваете. Министерство министерством, но есть люди, которые занимаются развитием фигурного катания десятилетиями.

Да. Это корень проблемы. По моему мнению, эти люди не за спорт, не за развитие, а за личную выгоду и собственные интересы.

Какие интересы?

Материальные, а какие же еще? Через этих людей карьеру закончило немало фигуристов. Они ушли из спорта только потому, что не испытывали малейшей поддержки. Тем, кто переехал в другие страны еще можно сказать, повезло. Вот на этой Олимпиаде Алиса Агафонова выступала за Турцию, Максим Сподирев — за Польшу. О Алене Савченко вообще молчу.

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Немного странная логика получается. Ибо чем может зарабатывать Федерация? Есть средства, которые выделяются на развитие вида спорта и проведение соревнований, есть расходы на выезды. Но если бы все те спортсмены, которые сейчас представляют другие страны, остались бы в Украине, заработки могли быть выше.

Безусловно. Но учтите, что в нашем виде спорта есть своя политика. Страна продает голос за место. После распада СССР украинское фигурное катание было на ведущих ролях в мире. Но с каждым годом становилось все хуже. Все потому, что люди для собственной выгоды принимали отдельных спортсменов, назовем их пешками, и проталкивали.

С Таней Волосожар, которая стала чемпионкой в ​​Сочи, как поступили? Она бы закончила, если бы не переехала кататься в Россию, в паре с Максимом Траньковым. Останься Таня в Украине, она просто пропала бы. Ее никто не выпустил бы.

Или возьмите Алену Савченко, которая каталась в моей группе. Она переехала в Германию не потому, что хотела зарабатывать. А потому, что ей сказали, что она девушка бесперспективна и с ней делать нечего. И что? Алена выиграла пять чемпионатов мира, четыре чемпионата Европы, три олимпийских медали, в том числе золото Пхенчхана. Кто прав?

Есть такие Даниль Асхатович и Марина Олеговна Амирхановы, компания Михайловских. Эти люди между собой прекрасно "делятся"

Алена в течение девяти лет добиралась из Обухова до "Крижинки" и обратно 45 километров в одну сторону.

Мне повезло больше разве потому, что родился в Киеве. Но на жертвы тоже приходилось идти. Поскольку не было льда, приходилось начинать утреннюю тренировку в спорткомплексе "Сокол" на Лукьяновке в семь утра, потом весь день не тренироваться, а второе занятие начинать в восемь вечера. Заканчивали работу в десять. Домой возвращался в 12:00, в половине первого ложился спать, а в пять просыпался, чтобы ехать на тренировку снова. Это было настоящее испытание. Ходил усталый, постоянно хотелось спать.

Получается, действительно легче уехать, чем бороться?

Да. Я могу ошибаться, но мне кажется, там существует группа людей, назовем ее компанией, от которой в украинском фигурном катании зависит все. Когда пытаешься пожаловаться и добиться справедливости у одних, этих обойти тоже не удастся. Там существует круговая порука.

"Компания", "группа людей" — понятия абстрактные. Сейчас вас с Украиной не связывает ничто, поэтому, возможно, цитируя Леся Подервянского, давайте "персонифицировать то зло, с которым бороться вы хотите, по именам назвать всех пройдох, только потом керосином их травить"?

(Смеется.) Кажется, что в Украину меня больше не пустят. Но... Есть такие Даниль Асхатович и Марина Олеговна Амирхановы, компания Михайловских. Эти люди между собой прекрасно делятся. А молодые спортсмены, которые пытаются вырасти, чего-то достичь, бедствуют.

Сейчас вспоминаете те времена с улыбкой или с ужасом?

Осадок остался. Понимаю, сколько времени было потрачено впустую. Если бы имел те возможности и те условия, которые есть сейчас, уверен, мог бы бороться за высокие места. Так же как могли бы претендовать на победы другие украинские фигуристы. В Украине всегда было немало талантливых ребят, которые не успевают показать себя, раскрыться. Цветок не вырастет, если его не поливать. Украинская нация — очень спортивная. Другое дело, что развивать таланты не могут. Или не хотят.

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Нация как бы и талантливая. Но судя по результатам украинских фигуристов на Олимпиаде в Пхенчхане, таланты имеют способность иссякать. Ярослав Паниот, Анна Хниченкова, танцевальная пара Александра Назарова/Максим Никитин заняли последние места, никто не пробился в произвольную программу.

В этих спортсменов тоже есть потенциал. Но поинтересуйтесь у них, сколько тренировочного времени они имеют за день. Вспоминаю свой украинский период. Имел по часу утром и вечером. Сейчас на льду работаю минимум по 5 часов. Кроме того, часа два с половиной посвящаю общефизической подготовке. В целом каждый день тренируюсь в пределах семи часов. Думаю, не надо говорить, где будет выше коэффициент полезного действия. Мне на эту тему даже шутить не хочется. Потому что понимаю, что тренируйся я в детстве или юности на том уровне, что сейчас, мог бы демонстрировать более высокие результаты. Потому что навыки и мастерство значительно легче развивать в детском возрасте, когда организм формируется и растет. Взрослому наверстать упущенное крайне трудно. Если возможно вообще. Это же физиология. Наше тело — конструктор, который мы должны составлять и создавать. Когда скульптура окаменела, превратить согласно своим предпочтениям почти нереально.

С первого дня приобретения гражданства мне оплачивают все

Насколько я понимаю, представляя Израиль, в Израиле вы почти не бываете.

Два раза в год. Первый — для участия в национальном чемпионате. Во второй раз приезжаю к родным в Натанью, во время месячного отпуска. В этот период также стараемся посетить Украину. Основная команда Израиля тренируется в США, в Нью-Джерси. Точнее, здесь работает большинство фигуристов, которые совершили репатриацию. Это — процентов 70 сборной. За исключением тех спортсменов, которые имеют украинские корни, но происходят из США или Канады. Они тренируются в тех городах, в которых живут. В Нью-Джерси живу в съемной квартире, рядом с катком. Даже ездить никуда не нужно.

Алексей Быченко и израильская команда фигуристов

Одиноким вы себя, насколько понимаю, не чувствуете.

Живу с девушкой. Алена из Днепра, она также занималась фигурным катанием, каталась в паре. Завершить выступления вынуждена была по тем же причинам, о которых мы с вами и говорили. Кроме того, что не хватало материальной поддержки и условий для тренировки, Алена имела еще и другую проблему — в один момент она просто не могла найти партнера.

Быченко вместе с любимой, которая была фигуристкой, живут в США

Постоянное пребывание в США вам оплачивает израильская федерация?

Буду говорить только за себя, поскольку о других ребятах не знаю. Я на полном обеспечении федерации. С первого дня принятия гражданства мне оплачивают все — проживание, питание, тренировки, расходы на тренеров, постановки программ, костюмы, выступления на соревнованиях, перелеты. Насколько мне известно, руководитель федерации Борис Чаит для того, чтобы развивать спортсменов, кроме федерационных, часто тратит даже свои деньги. Иногда мы обсуждаем смету. Признаюсь, что хоть выступаю за Израиль не первый год и должен привыкнуть, но объемы расходов меня пугают. Пугают меня, но не того же Бориса Чаита. Он хочет развивать спортсменов.

Пытаюсь спроектировать вашу ситуацию на наши реалии. На Олимпиаду вы поехали в статусе серебряного призера чемпионата Европы-2016. В Украине таких спортсменов автоматически вносят в число медальных надежд. Затем, когда надежда занимает 11-е место, наступает отрезвление. Вплоть до того, что спортсмену, который "не оправдал надежд", могут существенно урезать финансирование.

Люди, которые управляют израильской федерацией, умеют хорошо анализировать. Они знают, какой спортсмен на что способен. Передо мной стояла задача — попасть в две последних разминки, то есть занять место в числе первых 12-ти по итогам короткой программы. Четыре года назад перед Сочи эти люди принимали меня без рейтинга, как кота в мешке. Во время переговоров мне сказали: "У нас приоритет — попасть на Олимпийские игры. Ты готов над этим работать?" Я ответил утвердительно, мы пожали друг другу руки и начали работу. С моей точки зрения, корнями результата являются понимание и поддержка.

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Сколько тренеров с вами работает?

На льду — известная в недалеком прошлом фигуристка Галит Чаит, тренер по технике Роман Серов и Николай Морозов. Последний со мной подрабатывает. Кроме того, двое специалистов занимаются со мной вне льда. Это — специалист по общефизической подготовке, а также тренер, который отвечает за танцы. Есть еще массажист. Все вместе мы единая команда, люди, которые причастны к тем результатам, которых я достиг.

Вероятно, хотите услышать сравнение с теми временами. Когда я выступал в Украине? Тренировали меня Галина Кухар и Юлия Елистратова, которая одновременно была и хореографом. Это все. Тогда не было с чем сравнивать, но все же не покидало ощущение, что людей мало. Хотелось сделать что-то больше, а возможности развиваться не было. Так же, как чувствовал недостаток тренировок.

В Украине меняются только фамилии, но не принципы. И это очень плохо

Собственно, непростая жизнь в Украине не только у фигуристов. Недаром же государство за короткий период пережило две революции.

Постоянно следим за тем, что происходит в Киеве и других украинских городах. Даже потому, что есть за кого волноваться — двоюродные сестры, дяди, родители жены, крестник. Как по мне, ситуация очень странная. Похоже, что люди, которые живут в Украине, сейчас озлобленные. Различные стороны этим пользуются и постоянно подбрасывают кости, за которые обе стороны готовы друг другу перегрызть горло. Как по мне, проблема в руководителях, которые не могут предоставить людям уверенности в завтрашнем дне. Имею в виду не только Порошенко, но и тех, кто руководил государством до него. Меняются только фамилии, но не принципы. И это очень плохо.

Алексей, жизнь спортсмена-олимпийца принято делить на четырехлетия. Один из таких периодов у вас закончился. В дальнейшем снова нацеливаетесь на четырехлетний отрезок или имеете другие планы?

Мне 30 и до Олимпиады в Пекине, видимо, уже не буду выступать. В конце концов, пока об этом не задумываюсь. Хотя бы потому, что этот сезон еще продолжается. Через две недели — чемпионат мира. Полечу туда, потому что хочу завершить сезон правильно. Однако до следующих Олимпийских игр, видимо, уже не задержусь. Окончательного решения еще не принял даже относительно следующего года.

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Что будете делать, если завершите карьеру?

Останусь здесь, в Нью-Джерси. Потому что имею возможность работать. Оставаясь спортсменом, я уже два года выполняю функции тренера. Готовлю фигуристов для нашей федерации. Те, с кем я занимаюсь — представители взрослой и юниорской сборных Израиля. Скажем, я являюсь техническим тренером по прыжкам в упоминавшейся пары Коннерс/Краснопольский. Кроме того, имел разговор с руководством о том, что в будущем будем создавать что-то вроде группы или школы. Процентов на 80 эта работа будет вестись здесь, в США. Кроме израильских фигуристов, помогаю отдельным американцам и азиатам из Китая и Тайваня. У меня нет четкого указания — работать только с людьми, которые имеют израильский паспорт. К примеру, некоторое время у меня тренировался мальчик из Харькова. Он выступает за Украину. По крайней мере пока. Никита Коваленко, он способен вырасти в хорошего фигуриста.

Алексей планирует остаться в США, чтобы продолжить свою карьеру в качестве тренера