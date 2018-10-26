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      В Украине начали экранизацию известного романа Шкляра "Залишенець. Чорний ворон"

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      Съемки экранизации "Чорного ворона" Шкляра
      Съемки экранизации "Чорного ворона" Шкляра / Фото из соцсетей

      В Украине начали съемки экранизации романа "Залишенець. Чорний ворон" писателя Василия Шкляра. Режиссером ленты стал Тарас Ткаченко.

      Об этом сообщает Госкино Украины на своей странице в Facebook.

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      По словам режиссера, экранизация "Чорного ворона", конечно, будет отличаться от книги, однако он пообещал обязательно соблюсти идеологические взгляды автора.

      В работе над лентой мы сотрудничаем с Василием Шкляром. Тема произведения очень актуальна для украинцев сегодня. Когда автор писал книгу, было лишь предчувствие войны, которая развернулась сейчас на востоке. Мы же в фильме расскажем историю глазами современного человека, в чьей стране пылает война. Надеемся, что история, которую мы снимаем, объединит всю страну,
      – процитировала режиссера Ткаченко пресс-служба Госкино.

      Также режиссер отметил, что первый съемочный день творческая группа снимала на локации под Киевом, но добавил, что "зрителей также ждут другие узнаваемые исторические места".

      Государственная финансовая поддержка фильма составляет 5,088 миллиона гривен, что составляет четверть от общей стоимости производства.

      Что известно о Романе Василия Шкляра "Залишенець. Черний ворон"?
      Этот исторический роман впервые издали в 2009 году. В книге говорится о борьбе украинских повстанцев против советской власти в 1920-х годах. Для написания автор использовал документы, в частности, рассекреченные архивы КГБ. В феврале 2011 году за роман "Залишенець. Чорний ворон"Василия Шкляра определили лауреатом Шевченковской премии 2011 года в области литературы.

      Теги: Новости Украины Новости культуры LifeStyle Книги Кино
      Источник: 24 Канал
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