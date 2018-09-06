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В Украине начали монетизацию субсидий

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Владимир Гройсман
Владимир Гройсман / 24 канал

Граждане, которые сэкономили газ зимой, смогут получить до 700 гривен компенсации. Монетизации подлежат сэкономленные 150 киловатт электроэнергии для отопления или 100 кубов газа.

Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман написал на своей странице в Facebook.

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По словам премьера, жители Киевщины и Хмельницкой области уже начали получать первые выплаты.

В общем, заявления на монетизацию газовых субсидий написали около 1 миллиона 127 тысяч украинцев. Еще почти 21 тысяча человек – за сэкономленную электроэнергию, которая использовалась для отопления помещения,
– добавил премьер.

Гройсман добавил, что все, кто написал заявление до 1 сентября, получат свои деньги в начале отопительного периода.

Ранее сообщалось, что Правительству может не хватить средств на субсидии.

Теги: Новости Украины коммунальные услуги отопительный сезон Субсидии Владимир Гройсман
Источник: 24 Канал
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