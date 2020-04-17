В Украине начали снижаться цены на продукты, лекарства и топливо: причины

В Украине зафиксировано падение цен на пищевые продукты. Цены на лекарства и топливо также постепенно снижались

Зниження цін відбулося під впливом спаду ажіотажу, адаптації до нових умов та збалансованої ситуації на валютному ринку, йдеться в економічному огляді тижня від Національного банку України.

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Подешевшали більшість овочів, борошно, лимони та навіть гречка. Другий тиждень поспіль тривало зниження ціни на овочі борщового набору.

Щодо лимонів, то зниження їх ціни відбулося на тлі суттєвого зростання цін у попередні тижні, а також послаблення попиту. Натомість зростали ціни на інші фрукти, зокрема яблука, під впливом звуження вітчизняної пропозиції на тлі карантинних обмежень.

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Щодо незначного зменшення цін на ліки, то в НБУ це пояснюють посиленням гривні.

Поступове зниження цін на паливо пояснюють впливом низьких світових цін.

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