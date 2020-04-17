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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА
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      В Украине начали снижаться цены на продукты, лекарства и топливо: причины

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      Ціни на продукти / Щопінг в Польщі

      В Украине зафиксировано падение цен на пищевые продукты. Цены на лекарства и топливо также постепенно снижались

      Зниження цін відбулося під впливом спаду ажіотажу, адаптації до нових умов та збалансованої ситуації на валютному ринку, йдеться в економічному огляді тижня від Національного банку України.

      До слова Уряд планує запровадити цінове регулювання для 10 видів товарів: перелік

      Подешевшали більшість овочів, борошно, лимони та навіть гречка. Другий тиждень поспіль тривало зниження ціни на овочі борщового набору.

      Щодо лимонів, то зниження їх ціни відбулося на тлі суттєвого зростання цін у попередні тижні, а також послаблення попиту. Натомість зростали ціни на інші фрукти, зокрема яблука, під впливом звуження вітчизняної пропозиції на тлі карантинних обмежень.

      Натомість Інфляція в Україні в березні: які товари та послуги зросли в ціні найбільше

      Щодо незначного зменшення цін на ліки, то в НБУ це пояснюють посиленням гривні.

      Поступове зниження цін на паливо пояснюють впливом низьких світових цін.

      Ціни на великодній кошик 2020Вартість великоднього кошика / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Игорь Садженица
      Теги: НБУ Цены Новости Украины
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