В Украине начались учения военной подготовки для молодежи

12 августа в городе Великие Мосты Львовской области началось Всеукраинские учения для молодежи из приграничных районов "Джура – Пограничник".

Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко в своем Facebook.

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По его словам, это военно-патриотический проект для молодежи. В нем примут участие 460 участников из 52 пограничных районов 18 областей Украины.

"Запад будет способствовать активному привлечению молодежи к национально-патриотическому и спортивному воспитанию, ее физической и моральной закалке, формированию ценностных ориентиров и гражданского сознания, сохранению обычаев и традиций украинского народа и увеличению численности молодежи, готовой к исполнению обязанности по защите независимости и территориальной целостности Украины", – подчеркнул Порошенко.