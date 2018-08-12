23:09
12 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
17°C
26°C 14°C
  • понедельник
    28°C 13°C
  • вторник
    32°C 20°C
  • среда
    31°C 20°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Бескалбасная Россия. Бред от сумасшедшого Жириновского
Вєсті Кремля
20:00, 11 августа
Вести.UA. Жир. Порошенко ударился в религию. Кива уехал на заработки
Вєсті.UA
18:20, 11 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

В Украине начались учения военной подготовки для молодежи

17 Читати новину українською
Порошенко анонсировал начало Всеукраинской военной подготовки для молодежи
Порошенко анонсировал начало Всеукраинской военной подготовки для молодежи / Фото из открытых источников

12 августа в городе Великие Мосты Львовской области началось Всеукраинские учения для молодежи из приграничных районов "Джура – Пограничник".

Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко в своем Facebook.

Читайте также: Вы – движущая сила перемен, – Порошенко трогательно поздравил украинцев с Днем молодежи

По его словам, это военно-патриотический проект для молодежи. В нем примут участие 460 участников из 52 пограничных районов 18 областей Украины.

"Запад будет способствовать активному привлечению молодежи к национально-патриотическому и спортивному воспитанию, ее физической и моральной закалке, формированию ценностных ориентиров и гражданского сознания, сохранению обычаев и традиций украинского народа и увеличению численности молодежи, готовой к исполнению обязанности по защите независимости и территориальной целостности Украины", – подчеркнул Порошенко.

 

Теги: Новости Украины Новости Львова Петр Порошенко
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Путін планує захопити Чорне море, Кличко заплутався в історії, нова смертельна гра: топ-5 блогів
сегодня, 22:01 Путін планує захопити Чорне море, Кличко заплутався в історії, нова смертельна гра: топ-5 блогів
Блог Медіа
История игры FIFA – самого популярного футбольного симулятора в Европе
сегодня, 20:03 История игры FIFA – самого популярного футбольного симулятора в Европе
Анастасія Можаровська
Самые смешные мемы недели: Тарас Шевченко сознательный автомобилист, индийский Гитлер
сегодня, 20:00 Самые смешные мемы недели: Тарас Шевченко сознательный автомобилист, индийский Гитлер
Гибель детей в Запорожье и как "вырезали" Медведчука из истории про Стуса – топ-5 видео недели
сегодня, 19:30 Гибель детей в Запорожье и как "вырезали" Медведчука из истории про Стуса – топ-5 видео недели
Путешествие Украиной: привлекательные места Кировоградщины, которые стоит посетить каждому
сегодня, 18:00 Путешествие Украиной: привлекательные места Кировоградщины, которые стоит посетить каждому
Олесь Друкач
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Прогноз погоды на 8 июня: запад Украины зальют дожди
 8 июня , 09:23
Наличный курс валют 6 августа: доллар неуклонно растет
 6 августа , 19:30
Экс-игрок "Карпат", "Днепра", "Металлиста": В России много наших заробитчан. Что мне делать в Украине, если у меня нет работы?
 13 апреля 2017 , 12:18
Авто "на бляхах" или электромобиль: что дешевле
 17 июля , 14:21
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук