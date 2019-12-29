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      В Украине начались выборы еще в 6 ОТГ

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      Выборы в 6 ОТГ 29 декабря: что известно / 24 канал

      В воскресенье, 29 декабря, стартовали выборы в 6 объединенных территориальных громадах (3 сельских, 1 поселковой, 2 городских). В целом избирательный процесс охватит 4 области. Здесь будут выбирать депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов.

      Согласно данным ЦИК, выборы состоятся на 55 избирательных участках:

      • в Днепропетровской области – в 3 ОТГ;
      • во Львовской области – в 1 ОТГ;
      • в Сумской области – в 1 ОТГ;
      • в Черновицкой области – в 1 ОТГ.

      Обратите внимание! Выборы в объединенные территориальные общины: где зафиксировали нарушения

      Для проведения этих выборов территориальные избирательные комиссии образовали 136 территориальных, одномандатных избирательных округов.

      По предварительным подсчетам, в целом в этих выборах смогут принять участие более 55,7 тысяч избирателей и 22 политические партии. Наблюдателями будут выступать представители 8 общественных организаций. Голосование продлится с 8:00 до 20:00.

      Результаты выборов депутатов в одномандатных избирательных округах, а также выборов сельского, поселкового, городского головы должны быть установлены не позднее, чем на пятый день со дня голосования, то есть до 3 января 2020 года включительно. Со своей стороны, результаты выборов депутатов в многомандатном избирательном округе должны быть установлены не позднее, чем на десятый день со дня голосования, то есть до 8 января 2020 года включительно.

      После проведения выборов 29 декабря 2019 года общая численность всех вместе взятых назначенных первых выборов в ОТГ составит 988.

      Общая сумма, предусмотренная на подготовку и проведение указанных выборов, составляет 1 миллион 988,5 тысячи гривен.

      Интересно! Результаты выборов в ОТГ: каждый третий мандат – "Слуги народа"

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики День виборов Местные выборы 2020
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