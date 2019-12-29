В Украине начались выборы еще в 6 ОТГ

В воскресенье, 29 декабря, стартовали выборы в 6 объединенных территориальных громадах (3 сельских, 1 поселковой, 2 городских). В целом избирательный процесс охватит 4 области. Здесь будут выбирать депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов.

Согласно данным ЦИК, выборы состоятся на 55 избирательных участках:

в Днепропетровской области – в 3 ОТГ;

во Львовской области – в 1 ОТГ;

в Сумской области – в 1 ОТГ;

в Черновицкой области – в 1 ОТГ.

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Для проведения этих выборов территориальные избирательные комиссии образовали 136 территориальных, одномандатных избирательных округов.

По предварительным подсчетам, в целом в этих выборах смогут принять участие более 55,7 тысяч избирателей и 22 политические партии. Наблюдателями будут выступать представители 8 общественных организаций. Голосование продлится с 8:00 до 20:00.

Результаты выборов депутатов в одномандатных избирательных округах, а также выборов сельского, поселкового, городского головы должны быть установлены не позднее, чем на пятый день со дня голосования, то есть до 3 января 2020 года включительно. Со своей стороны, результаты выборов депутатов в многомандатном избирательном округе должны быть установлены не позднее, чем на десятый день со дня голосования, то есть до 8 января 2020 года включительно.

После проведения выборов 29 декабря 2019 года общая численность всех вместе взятых назначенных первых выборов в ОТГ составит 988.

Общая сумма, предусмотренная на подготовку и проведение указанных выборов, составляет 1 миллион 988,5 тысячи гривен.

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