В Украине начнут продавать акции Apple

На рынке ценных бумаг Украины впервые вводятся акции компании Apple. Украинцы смогут приобрести их так же, как и акции украинских компаний.

Чтобы в Украине стали возможны операции с ценными бумагами, выпущенными в США, Национальный депозитарий Украины внес изменения в "Правила центрального депозитария ценных бумаг". Они начали действовать с 25 февраля. Первыми по новой процедуре в Украину зайдут акции Apple.

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Что такое Национальный депозитарий Украины

Учреждение-профессиональный участник рынка ценных бумаг. Созданный в соответствии с Законом Украины "О Национальной депозитарной системе и особенностях электронного обращения ценных бумаг в Украине". Обеспечивает формирование и функционирование системы депозитарного учета ценных бумаг. Ведет депозитарный учет всех эмиссионных ценных бумаг (кроме тех, учет которых ведет Национальный банк Украины согласно закону).

Неправильно утверждать, что фондового рынка сегодня нет. В Украине есть спрос на новые инструменты. Если есть спрос – есть и предложение. И если по разным причинам не появляются украинские активы для торговли, то акции Apple – прекрасный пример, когда заводится зарубежный инструмент, знакомый и интересный многим. Украинские инвесторы смогут обращаться с ним удобно, быстро и в гривне,

– отметил председатель правления НДУ Миндаугас Бакас.

Сейчас акции Apple находятся в Украине на счету у профессионального участника. Начата процедура получения разрешения от Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку на допуск к обращению их на украинском фондовом рынке.

Что известно об Apple и ее акциях

Это самая дорогая компания в мире. Капитализация ее на 27 февраля 2019 года составляет 822,01 миллиарда долларов. Одна акция по состоянию на 27 февраля стоит 174 доллара. Чтобы приобрести ее акции в Украине, необходимо будет иметь счет в ценных бумагах и брокера, через которого можно будет приобрести акции.

Бакас также добавил, что новое программное обеспечение депозитарной системы, которое внедряет НДУ, полностью соответствует международным стандартам. Функционал готов к работе с любыми видами финансовых инструментов. По его мнению, в ближайшее время брокеры начнут заводить в Украину акции и других всемирно известных компаний.

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