20:54
27 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД ЕВРОВИДЕНИЕ 2019 КОНФЛИКТ МЕЖДУ ИНДИЕЙ И ПАКИСТАНОМ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Шаманские методы России. Раздвоение у Путина
      Вєсті Кремля
      20:54, 26 февраля
      Вести.UA: Порошенко может возглавить "Квартал 95". Темные союзники Вилкула
      Вєсті.UA
      19:51, 26 февраля
      Наказаны и "вечно легитимные": почему дома топ-преступников до сих пор не перешли государству
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: ЗОЖ из-под палки
      Згадати все
      22:40, 22 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД ЕВРОВИДЕНИЕ 2019 КОНФЛИКТ МЕЖДУ ИНДИЕЙ И ПАКИСТАНОМ

      В Украине начнут продавать акции Apple

      10 Читати новину українською
      Украинцы смогут стать владельцами акций Apple
      Украинцы смогут стать владельцами акций Apple / pplespbevent

      На рынке ценных бумаг Украины впервые вводятся акции компании Apple. Украинцы смогут приобрести их так же, как и акции украинских компаний.

      Чтобы в Украине стали возможны операции с ценными бумагами, выпущенными в США, Национальный депозитарий Украины внес изменения в "Правила центрального депозитария ценных бумаг". Они начали действовать с 25 февраля. Первыми по новой процедуре в Украину зайдут акции Apple.

      Читайте также: Первый Apple Shop в Киеве откроют уже скоро

      Что такое Национальный депозитарий Украины
      Учреждение-профессиональный участник рынка ценных бумаг. Созданный в соответствии с Законом Украины "О Национальной депозитарной системе и особенностях электронного обращения ценных бумаг в Украине". Обеспечивает формирование и функционирование системы депозитарного учета ценных бумаг. Ведет депозитарный учет всех эмиссионных ценных бумаг (кроме тех, учет которых ведет Национальный банк Украины согласно закону).

      Неправильно утверждать, что фондового рынка сегодня нет. В Украине есть спрос на новые инструменты. Если есть спрос – есть и предложение. И если по разным причинам не появляются украинские активы для торговли, то акции Apple – прекрасный пример, когда заводится зарубежный инструмент, знакомый и интересный многим. Украинские инвесторы смогут обращаться с ним удобно, быстро и в гривне,
      – отметил председатель правления НДУ Миндаугас Бакас.

      Сейчас акции Apple находятся в Украине на счету у профессионального участника. Начата процедура получения разрешения от Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку на допуск к обращению их на украинском фондовом рынке.

      Что известно об Apple и ее акциях
      Это самая дорогая компания в мире. Капитализация ее на 27 февраля 2019 года составляет 822,01 миллиарда долларов. Одна акция по состоянию на 27 февраля стоит 174 доллара. Чтобы приобрести ее акции в Украине, необходимо будет иметь счет в ценных бумагах и брокера, через которого можно будет приобрести акции.

      Бакас также добавил, что новое программное обеспечение депозитарной системы, которое внедряет НДУ, полностью соответствует международным стандартам. Функционал готов к работе с любыми видами финансовых инструментов. По его мнению, в ближайшее время брокеры начнут заводить в Украину акции и других всемирно известных компаний.

      Читайте также: Как заработать на облигациях и привлечь миллиарды из-под матраса

       

      blog_ava
      Когда в Украине потеплеет: прогнозы синоптиков
      сегодня
      1558
      Теги: Новости Украины Финансы Apple Фондовый рынок Деньги
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Expo 2020: Топ-7 павильонов, которыми удивит всемирная выставка
      сегодня , 20:31 Expo 2020: Топ-7 павильонов, которыми удивит всемирная выставка
      16
      Германия охотится за российскими деньгами: первые 50 миллионов евро уже нашли
      сегодня , 20:01 Германия охотится за российскими деньгами: первые 50 миллионов евро уже нашли
      Борис Немировський 152
      Доспівалися: чому Євробачення "зламалося" і "де собака зарита"
      сегодня , 19:30 Доспівалися: чому Євробачення "зламалося" і "де собака зарита"
      Єлизавета Герасимюк 918
      Почему насилие такое распространенное среди детей и что с этим делать: детский омбудсмен
      сегодня , 19:01 Почему насилие такое распространенное среди детей и что с этим делать: детский омбудсмен
      Ірина Поліщук 58
      Имения Сергея Таруты: как живет "обедневший" миллиардер
      сегодня , 17:30 Имения Сергея Таруты: как живет "обедневший" миллиардер
      Юлія Гілей 472
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       20 февраля , 15:53
      БЮТ: Сенат США принял резолюцию по Украине
       22 сентября 2012 , 18:48 31
      Ромы отказались покидать село в Одесской области из-за убийства ребенка
       29 августа 2016 , 14:02 7
      Арсенал-Киев теряет главного тренера – известный итальянский специалист подал в отставку
       22 сентября 2018 , 22:29
      Тест кофе и хот-догов на украинских заправках
       20 декабря 2018 , 18:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук