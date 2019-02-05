В Украине надо поддерживать бизнес, который легально работает, – социолог

Государство должно обеспечить контроль над ценами на товары и услуги, чтобы украинцы чувствовали себя комфортнее. В таком случае уровень трудовой миграции за границу будет значительно ниже.

Такое мнение во время круглого стола "Как украинцам остаться жить и работать в Украине" высказала директор Института демографии и социальных исследований имени Птухи Элла Либанова. По ее словам, власть должна сделать все, чтобы в ближайшие годы направление миграции изменилось и украинцы начали возвращаться на родину. Об этом сообщает "Обозреватель".

"Мы должны говорить о создании высокопроизводительных рабочих мест. Но этого недостаточно, ведь люди едут не из-за того, что их не устраивает низкая производительность работы, а из-за низкой зарплаты. Здесь государство должно обеспечить контроль над ценами товаров и услуг, которые отталкивают людей", – считает Либанова.

Сейчас, по мнению социолога, социальная политика государства направлена на справедливое распределение бюджетных денег. Такой подход правильный, но этого недостаточно.

"Социальная политика должна таким образом формировать экономические приоритеты, чтобы поддерживать бизнес, легально работающий в Украине", – подчеркнула Элла Либанова.

Отметим, в ходе круглого стола представители крупного украинского бизнеса презентовали программу, которая призвана уменьшить трудовую миграцию украинцев и создать новые рабочие места.