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Телеканал новостей 24 Новости Медицина

В Украине назревает медицинский коллапс

264 Читати новину українською
Медицина
Медицина / kapital.kz

По официальной статистике Министерства здравоохранения, в государственных учреждениях не хватает около 40 тысяч врачей.

В основном – специалистов непопулярных узких специальностей: фтизиатров, врачей-рентгенологов, работников экстренной медицинской помощи, патологоанатомов, и тому подобное. Одной из причин дефицита персонала называют трудовую миграцию, об этом сообщает 24 канал.

При этом, по словам журналистов, дефицит медиков наблюдается не во всех регионах Украины. Например, в западных областях количество специалистов не только узких профилей, но и врачей первичного звена значительно больше, чем вакансий. Именно поэтому они вынуждены искать работу за рубежом.

Также указывается, что избыток специалистов в медицинских учреждениях приводит к снижению их квалификации, из-за элементарного отсутствия практики.

"Например, хирург в среднем проводит одну операцию в неделю. Это в 4 раза меньше, чем его коллега из ЕС. От такого дисбаланса в сфере медицины в первую очередь страдают сами пациенты. По статистическим данным, сейчас в зоне риска оказались более 20 миллионов украинцев, требующих регулярного медицинского ухода", – говорится в материале.

Теги: Лечение Медицина
Источник: 24 Канал
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