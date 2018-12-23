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      В Украине не будут проверять праздничные ярмарки: в чем причина

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      В Украине не будут проверять праздничные ярмарки: в чем причина
      В Украине не будут проверять праздничные ярмарки: в чем причина / Фото из открытых источников

      Несмотря на трагический случай во Львове, где взорвался газовый баллон на ярмарке, праздничные рынки по стране не будут массово проверять.

      В ГСЧС объясняют, что мораторий на проверки по пожарной безопасности, который действует уже пять лет, связывает им руки.

      Читайте также: Во Львове вспыхнул пожар на Рождественской ярмарке: появились шокирующие детали

      И констатируют, что с тех пор, количество пожаров увеличилось на 16%.

      Журналисты 24 канала решили проинспектировать Киевскую рождественскую ярмарку. Газовых баллонов на точках не нашли, в то же время, попали на палатку компании, чья точка взорвалась вчера во Львове. Продавец убеждает: готовит только на угле, показал нам огнетушитель, говорит, что никто из руководства с ним не связывался. И о самом событии он слышал только из новостей.

      Пожежа на Львівському ярмарку
      Пожар на Львовской ярмарке

      Вместе с тем глава Управления по чрезвычайным ситуациям КГГА Роман Ткачук рассказал, что Подольский район отчитался, что они вместе с пожарными проводили проверки на таких ярмарках.

      Напомним, 22 декабря во Львове произошел взрыв на ярмарке неподалеку Оперного театра. Загорелось сначала в одной из палаток, затем огонь перекинулся на соседние помещения. Из-за взрыва пострадало пять человек. Полиция открыла уголовное производство по статье нарушение пожарной безопасности, а это до трех лет лишения свободы.

      Теги: Новости Киева Новости Украины Пожар ГСЧС Новости Львова
      Источник: 24 канал
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