В Украине не будут проверять праздничные ярмарки: в чем причина

Несмотря на трагический случай во Львове, где взорвался газовый баллон на ярмарке, праздничные рынки по стране не будут массово проверять.

В ГСЧС объясняют, что мораторий на проверки по пожарной безопасности, который действует уже пять лет, связывает им руки.

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И констатируют, что с тех пор, количество пожаров увеличилось на 16%.

Журналисты 24 канала решили проинспектировать Киевскую рождественскую ярмарку. Газовых баллонов на точках не нашли, в то же время, попали на палатку компании, чья точка взорвалась вчера во Львове. Продавец убеждает: готовит только на угле, показал нам огнетушитель, говорит, что никто из руководства с ним не связывался. И о самом событии он слышал только из новостей.



Пожар на Львовской ярмарке

Вместе с тем глава Управления по чрезвычайным ситуациям КГГА Роман Ткачук рассказал, что Подольский район отчитался, что они вместе с пожарными проводили проверки на таких ярмарках.

Напомним, 22 декабря во Львове произошел взрыв на ярмарке неподалеку Оперного театра. Загорелось сначала в одной из палаток, затем огонь перекинулся на соседние помещения. Из-за взрыва пострадало пять человек. Полиция открыла уголовное производство по статье нарушение пожарной безопасности, а это до трех лет лишения свободы.