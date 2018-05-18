В Украине не хватает рабочей силы, – советник по поддержке реформ

Глава Стратегической группы советников по поддержке реформ в Украине Иван Миклош заявил, что актуальной проблемой в Украине является нехватка рабочей силы.

Об этом он сказал 18 мая на III Открытом экономическом форуме "Экономический рост и создание рабочих мест: повестка дня для Украины", сообщает "РБК-Украина".

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"Более актуальной проблемой в Украине является нехватка рабочей силы. Потому что уже в некоторых областях, куда приходят инвесторы, говорят, что нет рабочей силы. С другой стороны, в последние годы миллионы украинцев, молодые специализированные украинцы уезжают из страны, потому что нет веры у них в том, что будут у них здесь условия", – рассказал Миклош.

К слову, по данным Государственной службы статистики, в марте в Украине вдвое выросло количество работников, которые получают зарплату в размере 10 тысяч гривен и больше.