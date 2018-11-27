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      В Украине не ограничивать проведение футбольных матчей из-за военного положения

      18 Читати новину українською
      В ФФУ не поступало никаких рекомендаций или оговорок об ограничении проведения футбольных мероприятий
      В ФФУ не поступало никаких рекомендаций или оговорок об ограничении проведения футбольных мероприятий / ffu.ua

      Федерация футбола Украины сделала заявление в связи с принятием Верховной Радой Украины Закона "Об утверждении Указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине".

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      На данный момент от правоохранительных или иных органов власти Украины в Федерацию футбола Украины не поступало никаких рекомендаций или оговорок об ограничении проведения футбольных мероприятий в Киеве или регионах страны, в том числе по проведению таких мероприятий в 10-ти областях (Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской), на территории которых введено военное положение,
      – информирует пресс-служба ФФУ.

      Также ФФУ не получала от УЕФА никаких оговорок о проведении на территории Украины в период действия военного положения матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы.

      Напомним, ранее Петр Порошенко заявлял, что военное положение никоим образом не затронет права и свободы граждан Украины, а будет касаться в основном различных военных мероприятий, что в случае вторжения позволят быстрее мобилизовать все ресурсы.

      Взамен секретарь СНБО Александр Турчинов подчеркнул, что в случае эскалации и усиления агрессии со стороны Кремля к гражданам Украины все же будут применяться определенные ограничения.

      Что такое военное положение?Это не объявление войны, а особый правовой режим, вводимый в Украине или в отдельных ее местностях в случаях вооруженной агрессии против Украины, нападения на нее, а также если существует опасность для независимости и территориальной целостности государства. Правовой основой введения военного положения является Конституция Украины, Закон Украины "О правовом режиме военного положения", а также указ президента. Чтобы решение СНБО вступило в силу, его должна проголосовать Верховная Рада. Закон о правовом режиме военного положения предусматривает ряд положений относительно изменения прав и свобод граждан, однако не обязательно все они будут введены. Исчерпывающий перечень прав и свобод человека как гражданина, которые в течение действия военного положения будут ограничены, и срок их ограничения, должна содержаться в Указе Президента.

      Теги: Военное положение в Украине Спорт УЕФА Футбол УПЛ
      Источник: 24 Канал
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