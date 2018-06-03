В Украине не спадает вспышка кори: только за последнюю неделю заболели 1300 человек

Вспышка кори никак не идет на спад. Об этом утверждают в МОЗ. Более того, заболеваемость только растет. С начала года уже 9 смертей и 16 тысяч случаев заболевания. Более тысячи из которых только за последнюю неделю.

Все заболевания начались из-за длительного отказа родителей вакцинировать детей, говорят врачи. И хотя после вспышки кори, люди активно пошли к медикам, последние опасаются, что следующей будет эпидемия дифтерии. В отличие от кори, прививки в детстве от этой болезни – недостаточно.

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В 30 лет Марину госпитализировали с корью. Больше месяца в больнице, в частности, и в реанимации. Она пережила воспаление мозга, частично потеряла память и имела проблемы с мелкой моторикой. Чтобы тело возобновило сотрудничество с мозгом, понадобилось 4 месяца реабилитации.

Ты берешь нож в руки, а руки тебя не слушаются. То есть все нормально, все функционирует но сигнал мозгу немножко тормозит процесс. Все это я испытала на себе, почти как экспресс-курс взросления, от состояния двухлетнего ребенка до взрослого человека,

– рассказала Марина Шиянь, которая переболела корью.

Откуда инфекция, женщина не знает. Более того, была уверена, что опасный недуг уже перенесла в детстве и есть иммунитет. Согласно календарю прививок, вакцинировать детей должны дважды: в 12 месяцев и в 6 лет.

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"Надо обеспечить коллективный иммунитет среди детского населения на уровне как минимум 95%. Этим самым, мы делаем невозможной циркуляцию вируса в популяции, а популяция – это детское население", – отметил заместитель гендиректора Центра общественного здоровья МОЗ Виктор Ляшко.

Лишь в 2018 году, из-за осложнений от кори погибло 9 человек, 6 из них – дети. Всего от старта эпидемии, которая длится с осени, заболело более 20 тысяч украинцев. Инфекционисты говорят: такие показатели – из-за отказа от вакцинаций. Поэтому МОЗ распорядилось прививать всех детей и подростков, которые не сделали этого ранее.

Чтобы не заболеть корью, обычно достаточно двух прививок в детстве. Но от дифтерии и столбняка необходимо делать каждые 10 лет. Сейчас от дифтерии в Украине защищено менее половины взрослых и детей. Последний всплеск в 1990-х годах в Украине унес 700 жизней.