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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

В Украине неизвестные угрожают убить детей-заложников: СБУ проверяет информацию

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В Украине неизвестные угрожают убить детей-заложников: СБУ проверяет информацию
В Украине неизвестные угрожают убить детей-заложников: СБУ проверяет информацию / Фото из свободных сетей

В воскресенье, 1 июля, в адрес СБУ и полиции поступило анонимное письмо с угрозой совершить убийства детей, которые, якобы, находятся в заложниках. Правоохранители проверяют эту информацию.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что злоумышленник угрожает совершить преступление в случае неуплаты ему 350 тысяч долларов.

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Вместе с тем правоохранители проверяют версию относительно возможных мошеннических действий, ведь присланный анонимом список детей содержится на официальном сайте "Службы розыска детей". Двух из этих детей уже найдено, факты их хищения подтверждения не нашли.

Полиция открыла дело по признакам совершения преступлений. Продолжается досудебное следствие.

Теги: Новости Украины Полиция заложники Криминальные новости Расследования СБУ Дети
Источник: 24 канал
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