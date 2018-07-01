В Украине неизвестные угрожают убить детей-заложников: СБУ проверяет информацию

В воскресенье, 1 июля, в адрес СБУ и полиции поступило анонимное письмо с угрозой совершить убийства детей, которые, якобы, находятся в заложниках. Правоохранители проверяют эту информацию.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ. Отмечается, что злоумышленник угрожает совершить преступление в случае неуплаты ему 350 тысяч долларов. Читайте также: В Москве мужчина захватил заложников: есть раненые, известны требования злоумышленника Вместе с тем правоохранители проверяют версию относительно возможных мошеннических действий, ведь присланный анонимом список детей содержится на официальном сайте "Службы розыска детей". Двух из этих детей уже найдено, факты их хищения подтверждения не нашли. Полиция открыла дело по признакам совершения преступлений. Продолжается досудебное следствие.